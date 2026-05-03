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| 03 maggio 2026, 12:59

Roma, scende per aiutare automobilista e viene travolto: morto 35enne

Roma, scende per aiutare automobilista e viene travolto: morto 35enne

(Adnkronos) - Ha accostato per aiutare un automobilista in difficoltà, ma è stato travolto e ucciso da un'altra macchina. E' successo alle 5.15 sul Grande raccordo anulare, all'altezza del km 40, all'uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, tuttora al vaglio, la vittima, 35 anni, avrebbe accostato per soccorrere una persona coinvolta in un incidente autonomo, ma sarebbe stata investita da un'altra auto sopraggiunta nel frattempo. Fatale l'impatto. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto, impegnati nei rilievi, gli agenti della Polizia stradale. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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