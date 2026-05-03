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| 03 maggio 2026, 18:43

Zverev e la 'supplica' a Sinner: "Prenditi una pausa al Roland Garros"

Zverev e la 'supplica' a Sinner: &quot;Prenditi una pausa al Roland Garros&quot;

(Adnkronos) -

Alexander Zverev 'invita' Jannik Sinner a saltare il Roland Garros. Oggi, domenica 3 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco nella finale del Masters 1000 di Madrid, portando a casa il suo quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), al termine di una partita non fortunata per Zverev. 

“Prima di tutto, scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore", ha detto Zverev dal campo rivolto al pubblico di Madrid, "poi, ovviamente, complimenti a Jannik. Il miglior giocatore al mondo di gran lunga al momento". 

"Contro di lui davvero per la maggior parte dei giocatori non ci sono possibilità, per noi è così al momento contro di te. Complimenti anche al tuo team, state facendo un lavoro incredibile ogni singola settimana", ha continuato Zverev, che poi si è lasciato andare a un invito piuttosto esplicito, "magari al Roland Garros, prendetevi una pausa”, ha concluso con un sorriso. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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