La Fondazione Ospedale SSF ringrazia la famiglia di Domenica Fraire

Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento della Fondazione Ospedale SSF per la donazione effettuata in ricordo della madre da parte della figlia di Domenica Fraire recentemente scomparsa.

"Abbiamo letto con attenzione e partecipazione la lettera pubblicata sulle Sue pagine, nella quale la signora Nadia Miretto ha voluto condividere il ricordo della madre recentemente scomparsa, Domenica Fraire.

Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra più sincera vicinanza per la perdita e al tempo stesso il sincero ringraziamento per il gesto di generosità compiuto in sua memoria.

La Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano è nata solo a Gennaio 2025 e si sta strutturando giorno per giorno, grazie a persone che credono che sia possibile realizzare un ospedale di territorio con attrezzature all'avanguardia ma soprattutto un ospedale volto ad umanizzare quelli che sono servizi necessari in momenti di fragilità. Ogni gesto come questo contribuisce a sostenere il nostro impegno quotidiano.

La donazione ricevuta rappresenta per la Fondazione, non solo un contributo concreto per l'acquisto di apparecchiature atte a implementare i servizi del reparto di pneumologia, ma soprattutto un segnale importante di fiducia e di attenzione verso la sanità del nostro territorio.

Abbiamo apprezzato profondamente le riflessioni espresse nella lettera che richiamano il valore della dimensione umana nella cura, valore che fa parte degli obiettivi della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano.

Cogliamo infine l'occasione per sottolineare quanto sia importante far conoscere sempre di più il ruolo della Fondazione, che opera grazie al sostegno di cittadini, imprese e realtà del territorio, con l'obiettivo comune di rafforzare e qualificare i servizi sanitari locali".