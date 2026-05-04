Alba festeggia i 20 anni dei Clown de L’Arcobaleno VIP: il sorriso diventa protagonista

Tre giorni di eventi gratuiti tra convegni, spettacolo e festa in piazza (22–24 maggio)

Alba celebra il potere del sorriso con tre giornate dedicate alla gioia, alla condivisione e al valore della clownterapia. Dal 22 al 24 maggio, i Clown di L’Arcobaleno VIP Alba festeggiano il loro ventesimo anniversario con un programma ricco di appuntamenti gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.

Un traguardo importante per un’associazione che da vent’anni porta leggerezza e supporto nei contesti più delicati: ospedali, scuole, strutture per anziani e persone con disabilità. Un impegno quotidiano che trova nel sorriso uno strumento semplice, ma profondamente trasformativo.

Si parte con il convegno: il sorriso come cura. Il primo appuntamento è fissato per il 22 maggio presso l’Auditorium dell’Ospedale di Verduno, con il convegno “Il Potere del Sorriso”.

Una giornata di approfondimento e confronto che vedrà la partecipazione di primari e professionisti sanitari, insieme a figure di riferimento del territorio e ospiti di rilievo internazionale come Patch Adams, pioniere della clownterapia nel mondo.

Il convegno intende esplorare l’impatto della gioia e dell’umorismo nei percorsi di cura e nella vita quotidiana, offrendo prospettive diverse: cliniche, educative ed esperienziali.

La partecipazione è gratuita, link iscrizione al convegno https://www.eventbrite.it/e/1987132995281?aff=oddtdtcreator



