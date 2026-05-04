Tunnel est-ovest di Cuneo, la Croce Rossa chiarisce: “Intervento svolto in sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo:

In merito agli articoli pubblicati in data 3 e 4 maggio 2026 relativi all’episodio avvenuto nel tunnel Est-Ovest di Cuneo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni a correzione di alcune inesattezze riportate.



L’intervento della Croce Rossa Italiana si è svolto in condizioni di sicurezza: il mezzo interessato si trovava fermo in piazzola, quindi al di fuori del flusso del traffico e le operazioni di trasbordo sono state effettuate con la presenza contemporanea di più mezzi e operatori.



La scelta di procedere al trasferimento degli ospiti trasportati in modo rapido, con l'utilizzo di tre mezzi pressochè in contemporanea, è stata presa al fine di ridurre al minimo il tempo di permanenza in una situazione potenzialmente disagevole, ma sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza.



Il mezzo coinvolto è sempre stato regolarmente sottoposto alle manutenzioni periodiche ed alle revisioni nei tempi previsti.



Il guasto verificatosi è stato improvviso e, al momento, in fase di accertamento tecnico.



Si precisa inoltre che i servizi di trasporto vengono ordinariamente effettuati con equipaggi composti da autista e accompagnatore, secondo quanto previsto dagli accordi organizzativi vigenti.



La Croce Rossa Italiana conferma il proprio impegno costante nel garantire interventi svolti secondo standard di sicurezza e professionalità, a tutela delle persone assistite.

Gianni Enzo Valsania, Presidente Croce Rossa Italiana - Comitato di Cuneo