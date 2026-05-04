CICLISMO / Vigor Cycling Piasco, weekend da incorniciare: Balbis e Giordano protagoniste

Ancora un fine settimana ricco di vittorie per la Vigor Cycling. L'arrembante Ambra Balbis non ha trovato avversarie in grado di contrastare la sua pedalata trionfale nella gara dei giovanissimi disputata a La Cassa, imponendosi nella G6, mentre la sorella Aurora ha chiuso al quinto posto. Il triplete delle ragazze guidate da Federico Barberis, si è completato con i successi di Annalisa Giordano e Chiara Rinaudo, vincitrici rispettivamente nella G2 e G1. In campo maschile risultati lusinghieri per Simone Giolitti, buon quarto nonostante un impatto causato da un rivale, e Fabio Giordano ottavo assoluto a coronamento di una esaltante rimonta, essendo partito nell'ultima fila dei 36 ciclisti al via della categoria g6. Podio sfiorato infine, per Filippo Rinaudo, cui neppure due cadute gli hanno impedito di conquistare la quarta piazza. E grazie a questi ottimi risultati la squadra si è aggiudicata la prima posizione nella speciale graduatoria per società. Una domenica da incorniciare.

Nella giornata azzurra di Costigliole Saluzzo gli allievi pilotati dal direttore sportivo Gianfranco Lantermino, si sono presentati al gran completo, ovvero in dodici al via. Sul circuito di complessivi 60 chilometri, Tomas Lantermino è nuovamente entrato nella top ten con l'ottavo posto, e conquistando il titolo provinciale cuneese. Bene anche Tommaso Bozzoli, diciottesimo assoluto, mentre gli altri partecipanti sono stati Dennis Solavaggione, Fabio Marino, Federico Groppo, Gioele Barra, Jacopo Martino, Samuele Meiranesio, Loris Perrone, Francesco Mellano, Felix Ivan Jakic e lo sfortunato Leonardo Ferrari vittima di caduta.

Sempre nella medesima località e guidati da Michele Ancona e Gianfranco Lantermino, gli esordienti hanno riportato l'ennesimo podio stagionale (sono già sei...) di Jacopo Altare, terzo allo sprint. Al suo positivo risultato ha contribuito il solito generoso Davide Avidano, che ripetutamente all'attacco, visti i sistematici recuperi del gruppo, nel finale si è messo a disposizione del compagno. Alla corsa hanno preso parte anche Matteo Silvestri e Martino Icardi.

Quindi, nella gara di Ovada, coinvolto nella fase di avvio da una caduta e messo fuori gioco Matteo Silvestri, hanno gareggiato da protagonisti Davide Avidano e Jacopo Altare a più riprese in fuga. Raggiunti dal gruppo, nella volata finale hanno chiuso ancora sul podio, stavolta al secondo gradino Jacopo Altare e in ventiquattresima posizione Davide Avidano. Alla competizione ha preso parte anche Tommaso Capello.