Fossanoland 2026: ultimo giorno a Fossano, gran finale il 5 maggio con sconto su tutte le giostre

È arrivato il momento del gran finale per Fossanoland 2026 – II Luna Park di Fossano, protagonista in città dallo scorso 24 aprile in occasione della festa patronale di San Giovenale.

Dopo giorni di grande affluenza e divertimento in Piazza Diaz, il Luna Park si prepara a salutare il pubblico con l'ultima giornata in programma: martedi 5 maggio 2026.

Ultimo giorno di giostre e divertimento

Quella di domani sarà l'ultima occasione per vivere l'atmosfera di Fossanoland, tra:

giostre per tutte le età

attrazioni adrenaliniche

giochi a premi e stand tradizionali

street food e dolci tipici da luna park

Famiglie, giovani e bambini potranno ancora godersi una giornata di festa nel cuore di Fossano.

Novità 2026: Jumanji tra le attrazioni più apprezzate

Tra le protagoniste di questa edizione si è fatta notare Jumanji, la nuova attrazione che ha attirato curiosità e pubblico, contribuendo al successo del Luna Park 2026.

Gran finale martedì 5 maggio: sconto su tutte le giostre

Per salutare l'edizione 2026, gli organizzatori hanno previsto una promozione speciale valida per tutta la giornata di martedì 5 maggio:

sconto di 1 euro su tutte le giostre

Un'occasione perfetta per approfittare delle ultime ore di apertura e vivere ancora qualche giro a prezzo ridotto.

Ultime ore per Fossanoland

Con il gran finale alle porte, Fossanoland si conferma ancora una volta uno degli eventi più amati della primavera fossanese, capace di unire tradizione, divertimento e socialità.

L'appuntamento è quindi per l'ultimo giorno, martedì 5 maggio, per chiudere in bellezza questa edizione 2026.