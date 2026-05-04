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Eventi | 04 maggio 2026, 15:33

Si presenta “L'errore. Storia anomala della normalità”

Mercoledì pomeriggio, nell'ambito della rassegna “Leggere il nostro tempo”

Si presenta “L'errore. Storia anomala della normalità”

Nuovo incontro nell'ambito di “Leggere il nostro tempo”, rassegna frutto della collaborazione tra la Biblioteca universitaria del Dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione e l'assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, con la Biblioteca civica “L. Bàccolo”.

Mercoledì 6 maggio, alle 17, presso la Biblioteca universitaria in piazza Turletti, si presenta “L'errore. Storia anomala della normalità”. 

L’Autore, Fabrizio Acanfora, ne discute con Francesco Striano. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.


 

c.s.

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