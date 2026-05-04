Nuovo incontro nell'ambito di “Leggere il nostro tempo”, rassegna frutto della collaborazione tra la Biblioteca universitaria del Dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione e l'assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, con la Biblioteca civica “L. Bàccolo”.
Mercoledì 6 maggio, alle 17, presso la Biblioteca universitaria in piazza Turletti, si presenta “L'errore. Storia anomala della normalità”.
L’Autore, Fabrizio Acanfora, ne discute con Francesco Striano. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.