Verzuolo, “Democrazia e Partecipazione” inizia gli incontri con la popolazione

La lista “Democrazia e Partecipazione”, che ha come candidato sindaco Valentino Inaudi, rende noto il calendario degli incontri con la popolazione di Verzuolo: martedì 5 maggio alle ore 20,45 alla Villa (borgo antico) presso l'Ala; venerdì 8 alle 20,45 alla frazione Chiamina presso la sala parrocchiale della cappella di San Bernardo; lunedì 11 alle 20,45 a Villanovetta presso la sala comunale di piazza Schiffer; venerdì 15 alle 20,45 nel capoluogo presso Palazzo Drago; martedì 19 alle 20,45 a Falicetto presso il salone parrocchiale.

“Come dice la stessa denominazione della nostra lista – spiegano – vogliamo mettere al centro la partecipazione, la cura del territorio, la solidarietà e un’idea moderna di comunità gentile, capace di accogliere, includere e crescere insieme. Vogliamo un Comune che dialoghi, che ascolti i cittadini. Per questo proponiamo consulte tematiche, assemblee pubbliche nelle frazioni, uno sportello del cittadino e una piattaforma digitale per segnalazioni e proposte. Una democrazia che funziona è una democrazia che coinvolge”.

“La qualità della vita – spiega Inaudi a nome della sua squadra - passa anche dalla bellezza e dalla cura degli spazi. Per noi l’ambiente non è un costo, ma un investimento sulla salute e sul futuro. Riqualificheremo parchi e aree verdi, miglioreremo l’illuminazione, installeremo nuove casette dell’acqua, potenzieremo la pulizia e la manutenzione dei canali e dei boschi. Vogliamo creare un’area outdoor collinare dedicata al benessere, alla natura e alla didattica ambientale. E continueremo a contrastare l’abbandono dei rifiuti con controlli e foto trappole”.

Attenzione particolare viene rivolta all’istruzione e alla cultura.

“Una comunità cresce se cresce la sua scuola. Per questo – viene detto nel comunicato stampa - potenzieremo lo scuolabus, il pre-ingresso, il doposcuola e l’Estate Ragazzi, in collaborazione con tutte le realtà del territorio. Nuovi giochi nei parchi e il progetto “Sabato dei bambini” offriranno alle famiglie spazi sicuri e momenti di socialità. Completeremo anche la palestra delle scuole medie. La cultura è un motore di identità e sviluppo.

Vogliamo recuperare l’ex ITIS trasformandolo in un polo culturale e sociale, completare la sala teatrale e creare un calendario unico degli eventi. Le associazioni saranno sostenute con uno sportello dedicato e una rete di collaborazione più forte”.

E poi il capitolo welfare.

“Rafforzeremo i servizi sociali, attiveremo una rete di prossimità e mutuo soccorso, potenzieremo lo Spazio Giovani e apriremo uno Sportello Inclusione. La casa di riposo “G. Vada” avrà un nuovo bando di gestione orientato alla qualità. Vorremmo anche dare vita alla Banca del Tempo, occasione per scambiarsi aiuto e competenze”.

Suggestive anche le proposte per gli impianti sportivi: “Completeremo l’area sportiva di via XXV Aprile con nuovi impianti e spazi per eventi, riqualificheremo il vecchio campo da calcio e miglioreremo gli impianti della zona Reduci. Una pista ciclo-pedonale collegherà Verzuolo, Falicetto e Villanovetta, favorendo mobilità sostenibile e sicurezza”.

Per quanto riguarda le attività produttive: “Vogliamo sostenere concretamente commercio, artigianato e agricoltura. Procedure più semplici, tributi modulati per chi investe, proporremo il bando “Vetrine Belle”, incentivi per i giovani che aprono attività, collaborazione tra aziende agricole e negozi locali, progetti con le scuole professionali”.