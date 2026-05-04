Continua l’esperienza del PCTO estero del Bonelli di Cuneo: è partito il gruppo di Lisbona

E’ in fase di realizzazione il progetto di Scuola Alternanza Lavoro all’estero delle classi terze e quarte dell’Istituto con destinazione Lisbona, mentre il gruppo delle cl.5° è appena rientrato da Bruxelles e nei prossimi giorni partiranno gli altri due per Siviglia e Bucarest.

Gli studenti che sono partiti giovedì 23 aprile si trovano a Lisbona impegnati in varie realtà lavorative coordinate da Open Border Consulting, una società di consulenza specializzata in ristrutturazione operativa, ottimizzazione dei processi e gestione del cambiamento (change management). In particolare, i punti chiave delle loro attività consistono nel trasformare le operazioni aziendali per promuovere l'efficienza e la crescita sostenibile, nella ristrutturazione aziendale e nel miglioramento dei processi operativi.

Gli studenti del settore tecnico sono stati coinvolti in un ricco programma di attività tra cui: visite aziendali, incontri formativi, esperienze sul territorio e approfondimenti professionali. Si tratta di un percorso pensato per sviluppare competenze pratiche, ampliare gli orizzonti e favorire il contatto diretto con realtà lavorative internazionali.

Per gli studenti del Bonelli è un’occasione concreta per crescere, confrontarsi, prepararsi alle sfide del futuro.

Nello specifico, le attività svolte durante il progetto Alternanza Scuola Lavoro sono rientrate nei settori del marketing e della comunicazione, dell’internalizzazione e del turismo sostenibile. Gli studenti lavorano in gruppo tramite strumenti digitali e sono sempre seguiti da un tutor aziendale.

Il risultato atteso è quello della produzione di materiali utili all’azienda e coerenti con le attività di promozione della mobilità internazionale, con particolare attenzione agli aspetti comunicativi interculturali sostenibili.

Per i ragazzi del Bonelli di Cuneo è sicuramente un’esperienza unica che permette loro di tornare a casa con un bagaglio culturale sicuramente molto più ampio e variegato, specialmente sulle realtà lavorative estere presso le quali, in futuro, potrebbero anche tornare.