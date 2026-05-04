CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Ovadese 1-1, mister Bianco: “La speranza è andare più avanti possibile” [VIDEO]

L’AC Cuneo 1905 non è andata oltre il pareggio per 1-1 con l’Ovadese, al termine di una partita dominata dalla truppa di mister Danilo Bianco.

Hanno deciso la sfida del “Paschiero”, valida per la 30a e ultima giornata del campionato di Eccellenza, il rigore di Federico Nacci e la rete ospite di Romei, giunta sullo scoccare del novantesimo.

I biancorossi chiudono così la regular season al terzo posto con 60 punti, mentre gli alessandrini rimangono in zona playout a quota 31.

Ora spazio ai playoff: domenica 10 maggio in programma la semifinale del girone B. Il Cuneo ospiterà allo stadio “Paschiero” l’Albese, fischio d’inizio alle ore 17:00. Ad aspettare la vincente c’è il Fossano che non dovrà disputare il primo turno con la Giovanile Centallo a causa del distacco tra la seconda e la quinta classificata.





(L'attaccante Lorenzo Ghibaudo)

Le parole del tecnico biancorosso Danilo Bianco e del giovane attaccante Lorenzo Ghibaudo al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)





𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎 𝐄𝐂𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀 / 𝐂𝐮𝐧𝐞𝐨-𝐎𝐯𝐚𝐝𝐞𝐬𝐞 𝟏-𝟏, 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨: “𝐋𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞̀ 𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞”



