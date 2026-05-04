Canoa discesa, assegnati a Gaiola i titoli tricolore under 23

A Gaiola nell'ambito della Gara Nazionale di canoa discesa ha avuto luogo anche il Campionato Italiano Under 23. Nella località piemontese, sotto l'egida dell'ASD Stiera - Canoa & Rafting, sono stati assegnati i titoli nazionali per la categoria tramite l'estrapolazione della classifica.

A premiare i giovani sul podio, il sindaco del Comune di Gaiola, Paolo Bottero, l'onorevole Monica Ciaburro e il presiedente dell'Unione Montana Valle Stura, Emanuel Loris. Le gare, inoltre, hanno fatto da prove di selezione per i Campionati del Mondo Senior in programma in Bosnia, per le tappe della Coppa del Mondo Senior e per i Campionati Europei Junior e Under 23 di Grandtully (GBR).





I RISULTATI

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 DISCESA CLASSICA

Nel C1 maschile si afferma Stefano Mapelli (CKC Cassano D'Adda) in 14'25.14, precedendo Cesare Lorenzo Scapini (CR Pescantina Bussolengo) e Diego Efrem Babato (CC Oriago) in 14'42.98. Al femminile si impone Petra Marai (CR Pescantina Bussolengo) in 16'53.27, precedendo Elisabetta Fraccaroli (CR Pescantina Bussolengo) in 16'54.28 e Maddalena Marconi (CR Pescantina Bussolengo) in 17'17.86. Nel K1 maschile vince Luca Riva (CK Rivabella) in 12'51.18, davanti ad Alessandro Monaro (CC Oriago) in 12'52.75 e Lorenzo Pontarollo (Canottieri Lecco) in 12'59.21. Nel K1 femminile si impone Maya Bagnato (Canottieri Adda 1891) in 14'06.91, davanti a Milla Lazzarotto (Carabinieri) in 14'16.15, e Cecilia Leonori (CUS Pavia) in 14'37.25. Nel C1 a squadre maschile festeggiano Scapini, Zamperini e Antolini (CR Pescantina Bussolengo) in 17'23.73. Nel K1 a squadre maschile vincono Bottini, Maccioccu e Muzio (Shock Wave Sport) in 13'53.10, davanti a Caceffo, Madella e Madella (CR Pescantina Bussolengo) in 14'34.49 e Zerbini, Radu e Dedicato (Canottieri Adda 1891) in 15'40.94. Al femminile festeggiano Scattolini, Bonafini e Marconi (CR Pescantina Bussolengo) in 16'51.35.

Per quanto riguarda invece la Gara Nazionale di discesa classica, andata in scena nella giornata di sabato 2 maggio, nel

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 DISCESA SPRINT

Nel C1 maschile si afferma Stefano Mapelli (CKC Cassano D'Adda) in 1'37.69, precedendo Cesare Lorenzo Scapini (CR Pescantina Bussolengo) in 1'38.16 e Diego Efrem Babato (CC Oriago) in 1'40.28. Nel C1 senior femminile tris del CR Pescantina Bussolengo: vince Elisabetta Fraccaroli in 1'51.05, davanti a Petra Marai in 1'53.45 e Maddalena Marconi in 1'54.54. Nel K1 maschile vince Lorenzo Pontarollo (Canottieri Lecco) in 1'25.09, davanti a Matteo Bottini (Shock Wave Sport) in 1'25.57 e Alessandro Monaro (CC Oriago) in 1'26.10. Tra le donne festeggia Maya Bagnato (Canottieri Adda 1891) in 1'33.52, davanti Elisa Bonafini (CR Pescantina Bussolengo) in 1'37.86 e Cecilia Leonori (CUS Pavia) in 1'38.22. Nel C2 maschile si impongono Monaro e Babato (CC Oriago) in 1'36.20, precedendo Collesi e Mapelli (Shock Wave Sport) in 1'38.76 e Antolini e Scapini (CR Pescantina Bussolengo) in 1'47.14. Nel C1 a squadre maschile festeggiano Scapini, Zamperini e Antolini (CR Pescantina Bussolengo) in 1'52.87. Nel K1 a squadre maschile vincono Bottini, Collesi e Muzio (Shock Wave Sport) in 1'32.41, davanti a Madella, Madella e Caceffo (CR Pescantina Bussolengo) in 1'35.58 e Radu, Dedicato e Zerbini (Canottieri Adda 1891) in 1'41.93. Nel K1 a squadre femminile si impongono Bonafini, Marconi e Scattolini (CR Pescantina Bussolengo) in 1'47.30.