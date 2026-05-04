PALLAPUGNO / Il punto su tutti i campionati dopo le partite tra il 30 aprile e il 3 maggio

Serie A Banca d’Alba
- Terza giornata
Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca 9-5
Terre del Barolo Albese-Araldica Castagnole 9-3
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-0
Olivieri Opere Edili Duseu-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-8
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Alta Langa-Roero Isolamenti Canalese 8-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 3; Terre del Barolo Albese e Roero Isolamenti Canalese 2; Alta Langa, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Olivieri Opere Edili Duseu, Gottasecca, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Araldica Castagnole e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 1.
Serie B - Quinta giornata
Castiati Neivese-Centro Incontri Us Gallese 9-3
Alusic Merlese-Virtus Langhe 9-8
Benese-Officine Pesce Bubbio 9-4
Valle Bormida-Pieve di Teco 9-5
Castiglia Costruzioni Bormidese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 7-9
Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castello 9-5
Riposa: Speb
Classifica: Castiati Neivese 5; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 4; Prodeo Chiusavecchia, Speb, Alusic Merlese e Valle Bormida 3; Benese, Virtus Langhe e Centro Incontri Us Gallese 2; Pieve di Teco, Castiglia Costruzioni Bormidese e Amici del Castello 1; Officine Pesce Bubbio 0.
Serie C1 - Terza giornata
San Biagio-Pro Paschese 6-9
Gottasecca-Virtus Langhe 9-3
Duseu-Subalcuneo 9-4
Bormidese-Ricca 7-9
Castiati Castagnole-Monticellese 9-8
Ceva-Don Dagnino 9-2
Classifica: Gottasecca e Castiati Castagnole 3; Monticellese, Ceva, Pro Paschese, Duseu e Ricca 2; San Biagio e Virtus Langhe 1; Bormidese, Don Dagnino e Subalcuneo 0.
Serie C2 Girone A - Seconda giornata
Taggese-Global Sped Neivese 0-9
Pieve di Teco-Pro Spigno 0-9
Lunedì 4 maggio ore 21
a Ricca: Abrigo Croma Ricca-Valle Bormida
Riposa: Augusto Manzo
Classifica: Global Sped Neivese 2; Pro Spigno, Augusto Manzo e Valle Bormida 1; Abrigo Croma Ricca, Pieve di Teco e Taggese 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu - Seconda giornata di qualificazione
Monastero Dronero-Valle Grana Caraglio 9-0
Riposa: Peveragno
Classifica: Monastero Dronero 2; Peveragno e Valle Grana Caraglio 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso - Seconda giornata di qualificazione
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-7
Riposa: Benese
Classifica: Benese e e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 0.
Under 21 - Seconda giornata
Albese-Virtus Langhe A 9-6
Pro Paschese-Cortemilia 9-6
Bubbio-San Leonardo 9-5
Virtus Langhe B-Merlese 1-9
Lunedì 4 maggio ore 20.30
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Subalcuneo
Classifica: Bubbio 2; Araldica Castagnole, Cortemilia, Merlese, San Leonardo, Virtus Langhe A, Albese e Pro Paschese 1; Subalcuneo e Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Prima giornata
Subalcuneo B-Pro Paschese A 8-4
San Leonardo-Don Dagnino 8-5
Amici del Castello-Speb 2-8
Riposa: Ricca
Classifica: Speb, Subalcuneo B e San Leonardo 1; Ricca, Don Dagnino, Pro Paschese A e Amici del Castello 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu - Prima giornata di qualificazione
Pro Paschese B-Bormidese 8-0
Riposa: San Biagio
Classifica: Pro Paschese B 1; San Biagio e Bormidese 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso - Prima giornata di qualificazione
Araldica Castagnole-Ceva 6-8
Riposa: Subalcuneo A
Classifica: Ceva 1; Subalcuneo A e Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Prima giornata
Valle Bormida-Ricca 0-7
Pro Paschese B-Araldica Castagnole 7-0
Neivese A-Ceva 7-1
Alta Langa-San Leonardo 3-7
Riposa: Merlese B
Classifica: Pro Paschese B, Ricca, Neivese A e San Leonardo 1; Merlese B, Alta Langa, Ceva, Araldica Castagnole e Valle Bormida 0.
Esordienti Girone B - Prima giornata
Neivese C-Albese B 7-2
Albese A-Merlese A 7-3
Cortemilia-Amici del Castello 7-0
Pro Paschese A-Don Dagnino 2-7
Riposa: Neivese B
Classifica: Cortemilia, Don Dagnino, Neivese C e Albese A 1; Neivese B, Merlese A, Albese B, Pro Paschese A e Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Prima giornata
Ricca-Pro Paschese 2-7
Merlese-Duseu 7-0
Speb-Don Dagnino 5-7
Gottasecca-San Leonardo 0-7
Classifica: Merlese, San Leonardo, Pro Paschese e Don Dagnino 1; Speb, Ricca, Duseu e Gottasecca 0.
Pulcini Girone B - Prima giornata
Monastero Dronero A-Monastero Dronero B 7-5
Albese-San Biagio 7-6
Ceva-Cortemilia 7-1
Mercoledì 6 maggio ore 18.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Canalese
Classifica: Ceva, Monastero Dronero A e Albese 1; Augusto Manzo, Canalese, San Biagio, Monastero Dronero B e Cortemilia 0.
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Sport | 04 maggio 2026, 08:00
PALLAPUGNO / Il punto su tutti i campionati dopo le partite tra il 30 aprile e il 3 maggio
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