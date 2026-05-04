PALLAPUGNO / Il punto su tutti i campionati dopo le partite tra il 30 aprile e il 3 maggio

Serie A Banca d’Alba - Terza giornata

Bcc Pianfei Pro Paschese-Gottasecca 9-5

Terre del Barolo Albese-Araldica Castagnole 9-3

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-0

Olivieri Opere Edili Duseu-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-8

Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3

Alta Langa-Roero Isolamenti Canalese 8-9

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 3; Terre del Barolo Albese e Roero Isolamenti Canalese 2; Alta Langa, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Olivieri Opere Edili Duseu, Gottasecca, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Araldica Castagnole e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 1.



Serie B - Quinta giornata

Castiati Neivese-Centro Incontri Us Gallese 9-3

Alusic Merlese-Virtus Langhe 9-8

Benese-Officine Pesce Bubbio 9-4

Valle Bormida-Pieve di Teco 9-5

Castiglia Costruzioni Bormidese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 7-9

Prodeo Chiusavecchia-Amici del Castello 9-5

Riposa: Speb

Classifica : Castiati Neivese 5; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 4; Prodeo Chiusavecchia, Speb, Alusic Merlese e Valle Bormida 3; Benese, Virtus Langhe e Centro Incontri Us Gallese 2; Pieve di Teco, Castiglia Costruzioni Bormidese e Amici del Castello 1; Officine Pesce Bubbio 0.



Serie C1 - Terza giornata

San Biagio-Pro Paschese 6-9

Gottasecca-Virtus Langhe 9-3

Duseu-Subalcuneo 9-4

Bormidese-Ricca 7-9

Castiati Castagnole-Monticellese 9-8

Ceva-Don Dagnino 9-2

Classifica : Gottasecca e Castiati Castagnole 3; Monticellese, Ceva, Pro Paschese, Duseu e Ricca 2; San Biagio e Virtus Langhe 1; Bormidese, Don Dagnino e Subalcuneo 0.



Serie C2 Girone A - Seconda giornata

Taggese-Global Sped Neivese 0-9

Pieve di Teco-Pro Spigno 0-9

Lunedì 4 maggio ore 21

a Ricca: Abrigo Croma Ricca-Valle Bormida

Riposa: Augusto Manzo

Classifica : Global Sped Neivese 2; Pro Spigno, Augusto Manzo e Valle Bormida 1; Abrigo Croma Ricca, Pieve di Teco e Taggese 0.



Coppa Italia Serie C2 Girone Blu - Seconda giornata di qualificazione

Monastero Dronero-Valle Grana Caraglio 9-0

Riposa: Peveragno

Classifica : Monastero Dronero 2; Peveragno e Valle Grana Caraglio 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso - Seconda giornata di qualificazione

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-7

Riposa: Benese

Classifica : Benese e e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 0.



Under 21 - Seconda giornata

Albese-Virtus Langhe A 9-6

Pro Paschese-Cortemilia 9-6

Bubbio-San Leonardo 9-5

Virtus Langhe B-Merlese 1-9

Lunedì 4 maggio ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Subalcuneo

Classifica : Bubbio 2; Araldica Castagnole, Cortemilia, Merlese, San Leonardo, Virtus Langhe A, Albese e Pro Paschese 1; Subalcuneo e Virtus Langhe B 0.



Allievi Girone A - Prima giornata

Subalcuneo B-Pro Paschese A 8-4

San Leonardo-Don Dagnino 8-5

Amici del Castello-Speb 2-8

Riposa: Ricca

Classifica : Speb, Subalcuneo B e San Leonardo 1; Ricca, Don Dagnino, Pro Paschese A e Amici del Castello 0.



Coppa Italia Allievi Girone Blu - Prima giornata di qualificazione

Pro Paschese B-Bormidese 8-0

Riposa: San Biagio

Classifica: Pro Paschese B 1; San Biagio e Bormidese 0.

Coppa Italia Allievi Girone Rosso - Prima giornata di qualificazione

Araldica Castagnole-Ceva 6-8

Riposa: Subalcuneo A

Classifica : Ceva 1; Subalcuneo A e Araldica Castagnole 0.



Esordienti Girone A - Prima giornata

Valle Bormida-Ricca 0-7

Pro Paschese B-Araldica Castagnole 7-0

Neivese A-Ceva 7-1

Alta Langa-San Leonardo 3-7

Riposa: Merlese B

Classifica : Pro Paschese B, Ricca, Neivese A e San Leonardo 1; Merlese B, Alta Langa, Ceva, Araldica Castagnole e Valle Bormida 0.

Esordienti Girone B - Prima giornata

Neivese C-Albese B 7-2

Albese A-Merlese A 7-3

Cortemilia-Amici del Castello 7-0

Pro Paschese A-Don Dagnino 2-7

Riposa: Neivese B

Classifica : Cortemilia, Don Dagnino, Neivese C e Albese A 1; Neivese B, Merlese A, Albese B, Pro Paschese A e Amici del Castello 0.



Pulcini Girone A - Prima giornata

Ricca-Pro Paschese 2-7

Merlese-Duseu 7-0

Speb-Don Dagnino 5-7

Gottasecca-San Leonardo 0-7

Classifica : Merlese, San Leonardo, Pro Paschese e Don Dagnino 1; Speb, Ricca, Duseu e Gottasecca 0.

Pulcini Girone B - Prima giornata

Monastero Dronero A-Monastero Dronero B 7-5

Albese-San Biagio 7-6

Ceva-Cortemilia 7-1

Mercoledì 6 maggio ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Canalese

Classifica : Ceva, Monastero Dronero A e Albese 1; Augusto Manzo, Canalese, San Biagio, Monastero Dronero B e Cortemilia 0.