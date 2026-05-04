VOLLEY GIOVANILE / Bilancio stagionale insieme alle famiglie del Settore giovanile biancoblù Fiöi

La serata di ieri, mercoledì 29 aprile, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione; la riunione dedicata al bilancio stagionale del vivaio cuneese, ha coinvolto famiglie, staff tecnico e dirigenziale del Cuneo Volley. In questo contesto ha preso ufficialmente il via anche il nuovo assetto organizzativo, con l’insediamento operativo delle figure chiave individuate all’interno del piano strategico triennale. Dario Da Roit assume così a tutti gli effetti il ruolo di riferimento nel rapporto con le famiglie, oltre che nella gestione sportiva quotidiana: una figura che, per esperienza e conoscenza dell’ambiente, rappresenta un punto di raccordo fondamentale tra società, atleti e territorio.

Al suo fianco, Paolo Brugiafreddo, già Direttore Sportivo della SuperLega, consolida il proprio coinvolgimento nel progetto, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il collegamento tra settore giovanile e prima squadra, creando una filiera sempre più strutturata e orientata alla crescita dei giovani verso i livelli più alti.

A rafforzare ulteriormente la struttura e la visione del progetto contribuiscono anche la nomina di Guido Becchis quale Delegato al settore giovanile, con il compito di garantire coerenza strategica e sviluppo organizzativo, e la riconferma del Direttore Tecnico, Mario Barbiero, punto di riferimento del percorso tecnico avviato negli ultimi anni e garanzia di continuità nella crescita dell’intero movimento.

L’avvio di questa configurazione si inserisce in una stagione che ha già offerto segnali estremamente positivi, non solo sul piano dei risultati ma anche della crescita complessiva del movimento. Il settore giovanile ha infatti conquistato tutti i titoli territoriali in ogni categoria, confermando la qualità e la profondità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. Un percorso che ha trovato continuità anche a livello regionale, con l’accesso alla Final Four in tutte le categorie e con il successo già ottenuto nell’Under 19, che ha garantito alla squadra la qualificazione alle Finali Nazionali.

Riscontri importanti sono arrivati anche nei tornei della Lega Pallavolo Serie A, contesti di alto livello utili per la crescita degli atleti: il quarto posto nella DelMonte Boy League Under 14 e il percorso dell’Under 20, che ha sfiorato l’accesso alla Final Eight della DelMonte Junior League, rappresentano ulteriori segnali della solidità del progetto.

Traguardi che assumono ancora più valore se inseriti all’interno di un percorso che la società porta avanti con continuità, con l’obiettivo di formare atleti e persone, offrendo opportunità concrete di crescita e costruendo nel tempo un collegamento sempre più diretto con la prima squadra.

Il Presidente Gabriele Costamagna ha esposto alle famiglie e allo staff tecnico quelli che saranno gli investimenti e i punti focali del prossimo triennio: " La serata di ieri è stata un momento importante di confronto e condivisione, che ci ha confermato quanto sia centrale il lavoro sul settore giovanile.

Come società seguiamo le linee guida di Federazione e Lega, sostenendo costi importanti ma mantenendo attivo il settore giovanile e investendo, stagione dopo stagione, nel progetto Fiöi. Un progetto che non si limita alla crescita sportiva, ma che attraverso il lavoro in palestra contribuisce a formare ragazzi capaci, anche fuori dal campo, di relazionarsi, affrontare le difficoltà, trovare soluzioni e raggiungere obiettivi.

Siamo consapevoli che non è possibile fare tutto. Per questo, accanto al lavoro sul territorio, abbiamo deciso di ampliare le nostre collaborazioni: da una parte con una realtà di riferimento a livello nazionale nel settore giovanile, con l’obiettivo di creare un collegamento sulle categorie Under 19 per individuare atleti di prospettiva in ingresso nel mondo della prima squadra.

Un percorso che per noi non è teorico, ma già concreto: ogni anno portiamo atleti del nostro settore giovanile in prima squadra. Basti pensare a ragazzi del territorio come Bisotto, oggi a Civitanova, Cardona, Chiapello, Oberto e, più recentemente, Giraudo, oltre ad altri atleti passati dal nostro giovanile come Agapitos e Colasanti.

Dall’altra, per quanto riguarda l’attività di base, c’è una realtà sul territorio stesso che sta facendo un lavoro enorme e con cui vorremmo poter costruire una collaborazione concreta per sostenerla e valorizzarla.

Un pensiero va anche ai nostri tecnici del settore giovanile: persone che dedicano tempo, energie e passione, affrontando anche pressioni e difficoltà che vanno oltre il lavoro in palestra. Il loro lavoro è fondamentale e merita rispetto, perché senza di loro tutto questo semplicemente non esisterebbe. A loro va il nostro grazie e un invito sincero a continuare così.

L’obiettivo è costruire un sistema sostenibile, che metta al centro i ragazzi e dia loro opportunità concrete di crescita, nel rispetto delle risorse e del contesto in cui operiamo".



