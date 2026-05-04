Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi

(Adnkronos) -

Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo i social Tg1 sono stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle due gemelle. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto.

Interrogato mercoledì 6 maggio anche Marco Poggi, fratello della vittima, sentito lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Sempio. I tre testimoni erano stati convocati tutti per lo stesso giorno, ma per un impegno delle due sorelle la loro deposizione è stata anticipata. Le gemelle Cappa verranno ascoltate a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere ascoltato a Mestre, Venezia, come già in altre due occasioni nella nuova indagine.

Secondo quanto sostiene ora la Procura di Pavia, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Sempio, unico indagato del delitto al posto dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale: questa la scena dell'omicidio di Garlasco ipotizzata dagli inquirenti.

Nell'atto della Procura di Pavia, in possesso dell'Adnkronos, viene esplicitato in modo chiaro il movente e vedrebbe l'indagato repinto dalla sorella dell'amico Marco. Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale", si legge.

Da parte sua, Sempio oscilla tra il "tranquillo e il rassegnato", ma non riesce a capacitarsi "di questo movente sessuale" contestato nell'inchiesta. "Non avevo rapporti con questa ragazza, non l'ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma sono certo che non c'entro nulla" con il delitto, dice tramite il suo legale, l'avvocata Angela Taccia.