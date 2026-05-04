Salvini “Superare patto di stabilità è questione di sopravvivenza”

MILANO (ITALPRESS) - Superare i vincoli del patto di stabilità"non è una questione politica, ma di sopravvivenza. Sono convintoche l'intero governo continuerà a chiedere che l'Europa cipermetta di aiutare le famiglie in difficoltà visti i prezzi el'inflazione". Lo ha detto il vicepremier e ministro MatteoSalvini, a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano,rispondendo a chi gli chiedeva della contrarietà di Forza Italiasul tema. "Se Bruxelles ce lo impedisse, immagino e sono convintoche l'intero governo porterà in Aula all'approvazione delParlamento la possibilità di spendere dei soldi al di là deivincoli e dei limiti europei per aiutare gli italiani che hannobisogno", ha aggiunto. "Bruxelles non permette al governo italiano e ad altri governi di derogare dai vincoli idioti, vecchi, insensati e superati del patto di stabilità. Noi oggi vogliamo aiutare famiglie e imprese in difficoltà, ma non possiamo farlo perchè ci sono dei vincoli europei che immagino nei prossimi giorni saremo costretti a superare", ha concluso Salvini.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-