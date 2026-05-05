A Nucetto il successo per la prima tappa del “Cammino della Valle Tanaro”

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima tappa dell’iniziativa “Il Cammino della Valle Tanaro”, che domenica 3 maggio ha fatto tappa presso il polo museale di Nucetto. L’evento, organizzato dalla Compagnia del Buon Cammino, ha saputo coniugare la riscoperta del paesaggio cuneese con la prevenzione medica d’avanguardia.

Il progetto nasce per far conoscere le bellezze della Valle Tanaro — da Ceva a Nava — attraverso i suoi borghi, la cucina tradizionale e i prodotti d'eccellenza. La peculiarità dell'iniziativa risiede nelle “Cattedre della Salute”, curate da specialisti dell’Ospedale di Mondovì: l’obiettivo è trasformare l’escursionismo in prevenzione attiva, portando i medici fuori dagli ambulatori per dialogare con i cittadini lungo i sentieri. In questa occasione, la dott.ssa Gabriella Turano (Neurologia) ha approfondito il tema della gestione del mal di testa attraverso l’attività motoria.

I quaranta partecipanti, scortati dalle guide della Compagnia del Buon Cammino (E. Bressy, P. Pelassa, L. Amoretti, P. Ramella, G. Gonella e P. Peirone), sono stati accolti all’arrivo dal Sindaco di Nucetto, Enzo Dho.

Il programma pomeridiano ha previsto un’immersione nella cultura locale, con la visita al Museo Storico di Nucetto guidata dallo storico Gianmario Odello e dai rappresentanti dell’Associazione Reggimento “La Marina”, l’approfondimento sulla linea ferroviaria Ceva-Ormea presso il museo dedicato a cura di Emanuele Nadile (Museo Ferroviario Piemontese) e la scoperta della filiera del Cece di Nucetto: il socio Leo Patrone ha illustrato il ventennale lavoro dell’Associazione per la valorizzazione del prodotto, dal recupero dei terreni agricoli all’impatto sociale sulla comunità.

L’entusiasmo riscontrato dai partecipanti conferma la validità di un format che unisce benessere fisico e culturale. Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 giugno, con la tappa che collegherà Nucetto a Bagnasco, includendo una visita guidata alla miniera di Nucetto.