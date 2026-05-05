Cuneo, nefrologi a confronto sul danno renale nel paziente critico

“Il danno renale nel paziente critico: dalla prevenzione alla gestione multidisciplinare” è l’evento promosso dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in programma a Cuneo presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 15), venerdi 8 maggio, con orario 9.00-18.00.

“Il deterioramento acuto della funzione renale – spiega il responsabile scientifico del convegno e direttore della struttura complessa Nefrologia e Dialisi dell’A.O. S. Croce Carle, Luca Besso - è una complicanza frequente nel paziente ricoverato in terapia intensiva e ha un impatto significativo sulla sua prognosi. La varietà e la complessità dei meccanismi patogenetici pongono il nefrologo al centro del percorso diagnostico, mentre l’evoluzione continua delle strategie terapeutiche disponibili rendono indispensabile una gestione clinica multidisciplinare”.

La giornata rappresenta un’occasione importante di confronto tra specialisti che quotidianamente sono coinvolti nella cura del paziente critico con danno frenale.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della provincia di Cuneo, della Città di Cuneo, dell’Ordine dei Medici della provincia di Cuneo, della Fondazione Ospedale Cuneo, della Società Italiana di Nefrologia e dell’Associazione cuneese per lo sviluppo della nefrologia.

La segreteria scientifica è dei nefrologi Paola Inguaggiato e Davide Diena della struttura di Nefrologia e Dialisi del S. Croce e Carle