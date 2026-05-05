Momenti di intensa commozione a Saluzzo davanti alle reliquie di Santa Bernadette Soubirous

Momenti di commozione e preghiera al Santuario della Consolata, fresco di restauro, dove il 1° maggio, per la prima volta a Saluzzo, è giunto il prezioso scrigno contenente le reliquie di Santa Bernadette Soubirous.

Preghiere personali nella tre giorni, celebrazioni eucaristiche, solennità e semplicità, una comunione di preghiera per i malati, le persone fragili e per il mondo, insieme a tante riflessioni ispirate alla vita di Santa Bernadette e al suo straordinario cammino di fede e umiltà.

Nel fitto programma saluzzese, organizzato dall'Oftal con gli uffici diocesani, momento centrale è stata la caratteristica processione aux flambeaux come avviene a Lourdes, che ha attrversato la città dal Santuario al duomo, in una dimensione di autentica commozione.

La preghiera finale nella Cattedrale di mons. Cristiano Bodo è stata dedicata alle famiglie, ai giovani e ai tanti ammalati "perché Santa Bernardette accompagni sempre il loro cammino".

Da ieri fino al 14 maggio è iniziato il percorso in diverse Case di riposo e parrocchie della diocesi: vedrà il reliquiario farsi pellegrino in luoghi della comunità cittadina e diocesana saluzzese.

Oggi 5 maggio il reliquario è a Sanfront, domani a Paesana, il 7 maggio alla Residenza Tapparelli di Saluzzo, il 9 a Barge, il 10 maggio a Scarnafigi, l’11 e il 12 a Dronero, il 13 maggio a Piasco, il 14 a Busca.