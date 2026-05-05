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Attualità | 05 maggio 2026, 11:10

Momenti di intensa commozione a Saluzzo davanti alle reliquie di Santa Bernadette Soubirous

Centrali le celebrazioni al Santuario della Consolata appena restaurato e la processione "aux flambeaux" domenica sera. Il reliquiario prosegue il suo pellegrinaggio, fino al 14 maggio, in case di riposo e chiese della diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

Momenti di commozione e preghiera al Santuario della Consolata, fresco di restauro, dove il 1° maggio, per la prima volta a Saluzzo, è giunto il prezioso scrigno contenente le reliquie di Santa Bernadette Soubirous.

Preghiere personali nella tre giorni, celebrazioni eucaristiche, solennità e semplicità, una comunione di preghiera per i malati, le persone fragili e per il mondo, insieme a tante riflessioni ispirate alla vita di Santa Bernadette e al suo straordinario cammino di fede e umiltà.

Nel fitto programma saluzzese, organizzato dall'Oftal con gli uffici diocesani, momento centrale è stata la caratteristica processione aux flambeaux come avviene a Lourdes,  che ha attrversato la città dal Santuario al duomo, in una dimensione di autentica commozione.

La preghiera finale nella Cattedrale di mons. Cristiano Bodo è stata dedicata alle  famiglie,  ai giovani e ai tanti ammalati "perché Santa Bernardette accompagni sempre il loro cammino".

 Da ieri fino al 14 maggio è iniziato il percorso in diverse Case di riposo e parrocchie della diocesi: vedrà il reliquiario farsi pellegrino in luoghi della comunità cittadina e diocesana saluzzese.

 Oggi 5 maggio il reliquario è a Sanfront, domani a Paesana, il 7 maggio alla Residenza Tapparelli di Saluzzo, il 9 a Barge, il 10 maggio a Scarnafigi, l’11 e il 12 a Dronero, il 13 maggio a Piasco, il 14 a Busca.

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

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SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

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SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

SAluzzo, celebrazione al Santuario delal Consolata, dove è giunto il reliquario con le reliquie di Santa Bernardette - foto tratta dal sito della Diocesi

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VB

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