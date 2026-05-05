Taglio dei servizi medici nelle vallate, l'Assemblada Occitana Valades: "Per noi è inaccettabile!"

Egregio direttore,

Noi de l' Assemblada Occitana Valades seguiamo con apprensione le notizie degli ultimi giorni relative a un ridimensionamento dei servizi sanitari nelle zone montane piemontesi.

Non è accettabile!

Il COVID doveva insegnarci molto ma sicuramente una cosa doveva insegnarla: la sanità di prossimità è un'ancora di salvezza da potenziare. Sono passati 6 anni e si sta parlando di “riorganizzazione” del servizio sanitario locale. Riorganizzazione che generalmente fa rima con risparmi e tagli in zone elettoralmente “non redditizie” come le nostre valli occitane. Questo è per noi inaccettabile!

Prendiamo in particolare posizione sulla situazione in Valle Varaita, dove le voci di un taglio del servizio di guardia medica sono sempre più forti e concrete. Per noi è inaccettabile! Non si può pensare che in una valle lunga come la Varaita (da Chianale a Sampeyre (dove comunque non ci sono presidi ospedalieri fissi) ci sono circa 22 km e oltre mezz'ora di viaggio (se la situazione è normale, fluida)) non debba esserci un servizio di guardia medica. È un chiaro invito allo spopolamento. Un invito ai residenti a spostarsi verso valle.

È notizia di queste ore del trasferimento della guardia medica che prima era a Venasca ora a Verzuolo. Una decisione inaudita. Simbolo evidente dell' abbandono delle nostre valli a favore di un progressivo spostamento dei servizi verso la pianura e le città. Non ci accontentiamo più delle belle frasi di circostanza o dei contentini. I servizi nelle valli vanno garantiti!

Cogliamo l' occasione per porre l' attenzione dell' amministrazione regionale anche sulla situazione in Valle vermenagna dove vorremmo ricordare come a Robilante dal 2020 il servizio di prelievi ed esami del sangue è stato soppresso. Tale servizio era molto apprezzato dai residenti. È stato sospeso per evitare contatti tra i residenti nella locale casa di riposo (dove c'era l' ambulatorio medico) e i pazienti esterni, da allora però non è mai stato ripristinato. Chiediamo con forza che venga ripristinato anche per alleggerire i centri prelievi di Cuneo e Borgo San Dalmazzo che, come tutti i centri prelievi sono notoriamente oberati di lavoro.

Dal nostro punto di vista è necessaria una decentralizzazione della sanità, un cambiamento radicale del paradigma moderno della sanità! Non deve essere il malato ad andare dalla sanità ma la sanità dal malato!

Invochiamo la riapertura di tutti i centri medici decentrati chiusi con varie scuse negli ultimi anni!

Assemblada Occitana Valades