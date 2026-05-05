A Beinette si presenta il libro "Bussa tre volte" di Riccardo Romagnoli

L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano la presentazione del libro “Bussa tre volte” di Riccardo Romagnoli.

L’autore, al suo esordio come scrittore con questo romanzo, ci guida tra le indagini del capitano Alfredo Miccichelli, soprannominato Miccia, e del suo collega Ivan, impegnati a risolvere il mistero di un caso ambientato in Liguria e al confine con le Alpi Marittime cuneesi. Tra depistaggi, impegnative ricerche e analisi di dettagli si sviluppa questo romanzo avvincente, edito da Nerosubianco, anno 2025.

La presentazione si svolgerà nella serata di giovedì 07.05.2026 alle ore 21, presso la biblioteca di Beinette, in Via Gauberti n.15.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.



