A Monchiero la presentazione del libro “Consigliere e diplomatico alla corte birmana”

Mercoledì 13 maggio alle 17, nella Chiesa Parrocchiale di Monchiero, MedAcross e il Comune organizzano la presentazione del libro “Consigliere e diplomatico alla corte birmana. La straordinaria vita del missionario padre Paolo Abbona” (Effatà Editrice, 2025) di Anna Maria Abbona Coverlizza.

Precede la Santa Messa presieduta da Mons. Marco Brunetti, Vescovo di Alba; alle 18 intervengono l’autrice, Filippo Costa (sindaco), Erika Vitale (direttrice MedAcross) e sen. Albertina Soliani (presidente onoraria Amicizia Italia-Birmania).

Paolo Abbona (Monchiero 1806-Boves 1874), oblato missionario in Birmania dal 1839, poliglotta (sette lingue), astronomo e geografo, fu diplomatico alla corte di re Mindon, favorendo scuole, ospedali e trattati con Europa.

L’evento collega il passato alla realtà odierna del Myanmar, dove MedAcross opera dal 2016 con progetti sanitari, culminando in un vin d'honneur con Cantina Marziano Abbona.