Cuneo Granda Volley e Fabio Tisci ancora insieme: coraggio e continuità per la panchina delle Gatte

Sarà ancora Fabio Tisci il primo allenatore di Cuneo Granda Volley nella prossima stagione. Dopo essere subentrato durante lo scorso campionato, Tisci ha cambiato volto alle Gatte, guadagnandosi una meritata conferma. Sette vittorie in undici partite, carattere, identità sul taraflex ben definita e voglia costante di migliorare: il cammino delle Gatte e di Tisci continua su questo sentiero.



Dopo la sua promozione a primo allenatore, Cuneo Granda Volley è riuscita nell'impresa di salvarsi e di lottare fino alla fine per raggiungere l'Europa, cedendo solo a Chieri nella finale dei Play Off di CEV Challenge Cup. Tutto ciò ha portato alla naturale conferma di Fabio Tisci come allenatore delle Gatte.



"Desidero innanzitutto ringraziare la società per la fiducia riposta in me - ha dichiarato Fabio Tisci - Un grazie speciale va allo staff, supporto prezioso sia in palestra che fuori.

Per qualcuno la stagione è stata una vera “montagna russa”, ma gli ultimi due mesi hanno segnato una crescita importante: dalla salvezza, fino alla finale per l'Europa. Anche i festeggiamenti dopo la sconfitta raccontano lo spirito del gruppo. Ora però guardiamo avanti. Continuiamo dalle nostre certezze, attorno alle quali costruiremo la nuova squadra. Ci sarà molto lavoro da fare, ma l’entusiasmo non manca e non vedo l’ora di iniziare".



"Siamo contenti di continuare il percorso con Fabio Tisci come primo allenatore - hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini - La scorsa stagione ha mostrato le sue qualità e il suo carattere nel finale di stagione, con un'ottima serie finale di partite. Era giusto dargli fiducia e continuare su questa strada, visti i risultati ottenuti".