Cuneo Granda Volley e Paola Cardullo avanti insieme: ancora vice allenatrice

Paola Cardullo resterà nello staff di Cuneo Granda Volley anche nella prossima stagione. La Campionessa del Mondo 2002 sarà ancora la vice di Fabio Tisci sulla panchina delle Gatte.



L'esperienza di Cardullo, sia quella maturata in campo che quella in panchina, è stata un fattore importante nello scorso campionato di Cuneo Granda Volley, chiuso con la salvezza e ad un passo dall'Europa. Con la permanenza di Cardullo, che arriva alla terza stagione in biancorosso, lo staff tecnico delle Gatte mantiene una figura importante dal punto di vista tecnico e tattico.



"Sono molto contenta di continuare il mio percorso a Cuneo - ha dichiarato Paola Cardullo - È de facto il terzo anno, ma mi sento già a casa, quindi voglio ringraziare la società per la fiducia e i nostri tifosi per essere stati vicino a noi in ogni momento della stagione".



"La conferma di Paola Cardullo era importante e naturale - hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini - Il prossimo sarà il terzo anno con noi, continuando un percorso in cui sta facendo esperienza e soprattutto sta contribuendo positivamente in ogni reparto che riguarda lo staff e la squadra".