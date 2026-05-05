VOLLEY GIOVANILE / Libertas Borgo, una stagione di crescita e risultati storici

La stagione sportiva appena conclusa rappresenta un passaggio importante per la Libertas Volley Borgo San Dalmazzo, capace di coniugare crescita numerica, qualità del lavoro e risultati sportivi di assoluto rilievo.



Il percorso delle squadre giovanili evidenzia in modo chiaro il valore del progetto tecnico portato avanti dalla società. L’Under 12 ha raggiunto un traguardo storico, conquistando un piazzamento tra le prime sei nel campionato FIPAV del comitato Cuneo-Asti e laureandosi campionessa provinciale CSI: un risultato mai ottenuto prima, che testimonia il lavoro svolto con continuità e attenzione.



Importanti segnali arrivano anche dall’Under 13, che chiude al nono posto nel campionato FIPAV – il miglior piazzamento nella storia della società per questa categoria – e conquista l’accesso alla fase regionale CSI (categoria Under 14), confermando la crescita del gruppo.



La linea di sviluppo prosegue con l’Under 16 FIPAV, che ottiene un settimo posto nel comitato Cuneo-Asti, anch’esso risultato storico per la Libertas Borgo. Un traguardo che certifica il miglioramento progressivo del livello tecnico e competitivo.



Parallelamente, la Prima Divisione ha affrontato il campionato con un gruppo molto giovane, trasformando la stagione in un’importante occasione di crescita e costruzione per il futuro, più che in una semplice ricerca del risultato immediato.



Nel settore CSI, l’Under 16 ha vissuto un campionato in costante evoluzione: dopo una partenza complessa, il lavoro quotidiano ha portato a una netta crescita culminata in vittorie significative. L’Under 18, invece, si conferma stabilmente tra le prime cinque squadre a livello provinciale, dimostrando solidità e continuità nel tempo.



A chiudere il quadro è il minivolley, cuore pulsante dell’attività societaria. Con numeri in costante aumento e una partecipazione sempre più ampia, rappresenta la base su cui costruire il futuro della Libertas Borgo. È proprio da qui che nascono i risultati di oggi e, soprattutto, quelli di domani.



Una stagione che non è solo un punto di arrivo, ma una solida base su cui continuare a crescere.