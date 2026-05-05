Ambiente, il Progetto Boschi di E.ON supera i 150.000 alberi piantati

MILANO (ITALPRESS) - Nel contesto urbano del Parco della Vettabbia di Milano, E.ON ha piantato l'albero numero 150.001, superando l'obiettivo di 150.000 alberi che l'azienda aveva fissato nell'ambito del Progetto Boschi. Questo traguardo era stato definito già nel 2022, con l'obiettivo di raggiungerlo entro la fine del 2025: una promessa mantenuta.Un risultato che va oltre il valore simbolico e testimonia l'impegno concreto dell'azienda nel contribuire al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e il benessere della comunità.E.ON adotta una strategia a livello di Gruppo che integra clima, biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali, andando oltre la sola riduzione delle emissioni di CO 2. In questo ambito, in Italia l'azienda porta avanti dal 2011 il Progetto Boschi E.ON dal 2011, che è uno degli esempi più concreti di questa visione, dove la riforestazione urbana si inserisce come una vera e propria infrastruttura naturale, capace di generare benefici tangibili per la qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini.Nei contesti urbani, come quello in cui si inserisce il Parco della Vettabbia a Milano, l'incremento delle aree verdi è fondamentale per la salute pubblica. Una maggiore copertura arborea contribuisce infatti a ridurre la mortalità prematura legata all'inquinamento atmosferico e mitigare le isole di calore, favorendo la vivibilità delle città. Ad oggi, i 70 boschi creati sul territorio italiano grazie al Progetto hanno assorbito circa 90.000 tonnellate di CO 2 e hanno dato una forte spinta alla ricostituzione della biodiversità locale, anche attraverso iniziative come i Biodiversity Lab avviati a Brugherio e Giussano (MB).Il valore del Progetto Boschi E.ON acquisisce ancora più forza alla luce delle recenti evidenze scientifiche: secondo uno studio pubblicato su The Lancet Planetary Health, l'aumento del 5% della copertura arborea nelle aree urbane potrebbe contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche grazie alla riduzione di inquinanti come PM2.5, NO2 e ozono.Oltre ai benefici ambientali, le aree verdi contribuiscono al benessere psicofisico delle persone, creando ambienti più sani e vivibili. Spazi come il Parco della Vettabbia rappresentano quindi non sono solo un elemento paesaggistico, ma un investimento concreto nella qualità della vita in città."Il traguardo dei 150.000 alberi testimonia l'impegno di E.ON per città più sostenibili e vivibili. Non si tratta solo di contrastare i cambiamenti climatici, ma anche di creare spazi verdi che abbiano un impatto diretto sulla vita delle persone e sul territorio. Con il Progetto Boschi E.ON, stiamo dando un contributo concreto alla salute pubblica, al benessere psicofisico dei cittadini e alla biodiversità. Il raggiungimento di questo obiettivo, insieme a partner, colleghi e clienti è una prova concreta della nostra affidabilità nel trasformare le promesse in azioni tangibili e misurabili" ha affermato Luca Conti, CEO di E.ON Italia.L'albero 150.001 non segna solo il superamento di un traguardo- i 150.000 alberi stati piantati insieme ai partner tecnici AzzeroCO2 (100.000) e Rete Clima (50.000)- ma anche l'inizio di una nuova fase di sviluppo del progetto, che continuerà a crescere e ad evolversi grazie al supporto del nuovo partner tecnico zeroCO2 e al contributo dei clienti E.ON, che lo hanno reso possibile finora scegliendo l'azienda come fornitore di soluzioni energetiche che mirano ad un impatto positivo sulla natura.zeroCO2 porterà al progetto la propria esperienza nella pianificazione e gestione di interventi di riforestazione urbana ed extra-urbana, contribuendo a definire le aree di intervento, selezionare le specie più adatte ai diversi contesti territoriali e monitorare nel tempo la salute e l'impatto degli ecosistemi creati. Una collaborazione che punta a garantire rigore scientifico e continuità nel lungo periodo, generando benefici che - oltre alla sfera ambientale - ricadono concretamente sulla qualità della vita delle comunità locali."Affiancare E.ON in questa nuova fase del Progetto Boschi è per noi motivo di grande orgoglio. Vettabbia rappresenta solo il primo passo di una collaborazione ambiziosa: lavoreremo per moltiplicare gli impatti già raggiunti, restituendo al territorio ecosistemi sani e spazi verdi fruibili, capaci di generare benefici tangibili e duraturi nel tempo" ha dichiarato Andrea Pesce, CEO & Founder di zeroCO2.Il Progetto Boschi E.ON si inserisce nella Nature Strategy del Gruppo, che riconosce la stretta interdipendenza tra l'azione climatica per la riduzione delle emissioni di gas serra e l'approccio nature-positive orientato alla tutela e rigenerazione degli ecosistemi, alla biodiversità e alla corretta gestione di risorse e rifiuti.Piantare alberi significa costruire valore nel tempo, migliorando l'ambiente urbano e contribuendo a una società più sostenibile.-foto ufficio stampa E.ON -(ITALPRESS).