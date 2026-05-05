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| 05 maggio 2026, 13:19

Attacco hacker a Sistemi informativi (Ibm), indagano pm antiterrorismo di Roma

Attacco hacker a Sistemi informativi (Ibm), indagano pm antiterrorismo di Roma

(Adnkronos) - Indagano i pm dell'antiterrorismo di Roma sul presunto attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende.  

Nel fascicolo, coordinato dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, al momento si procede per accesso abusivo a sistema informatico e i magistrati capitolini attendono un'informativa. A mettere a segno l'attacco potrebbero essere stati hacker cinesi della crew Salt Typhoon. Del caso se ne sta occupando anche l'Acn, l'agenzia per la cybersicurezza, che si è messa subito al lavoro per definire l'origine e l'eventuale impatto dell'attacco.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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