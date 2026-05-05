Giorgetti “Stabilità finanziaria presupposto per crescita economica”

MILANO (ITALPRESS) - "Il risparmio è una virtù privata. Ciò che lo trasforma in un valore pubblico è l'investimento. E' tramite l'investimento, infatti, che il risparmio da risorsa privata diviene fattore di sviluppo". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenuto al'inaugurazione del Salone del Risparmio. In merito al contesto economico ha dichiarato: "La stabilità finanziaria è presupposto fondamentale della crescita e della sicurezza economica nazionale. Il fatto che il nostro Paese abbia conquistato fondamentali più solidi nel quadro macroeconomico - ha aggiunto - ci ha permesso di guadagnare margine di azione per contenere l'impatto del mutato contesto globale. Se le condizioni lo richiederanno siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questo ci sia condivisione a livello europeo e il governo sta lavorando a Bruxelles in questa direzione", ha concluso.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-