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| 05 maggio 2026, 08:38

Mazzoni (Umbria Jazz): "All’edizione 2026 oltre 400 ore di musica e 500 artisti"

Mazzoni (Umbria Jazz): &quot;All’edizione 2026 oltre 400 ore di musica e 500 artisti&quot;

(Adnkronos) - “Il calendario di Umbria Jazz 2026 prevede 275 eventi, oltre la metà gratuiti, 400 ore di musica, 500 musicisti, 80 band e 15 palchi. Difficile nominare tutti gli artisti che prenderanno parte a questo grandissimo programma: dall’apertura di Sting a Zucchero, da Jon Batiste a Elvis Costello fino a Laurie Anderson”. Sono le parole di Stefano Mazzoni, presidente Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz’, il festival di musica jazz in svolgimento a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026. 

“Per dieci giorni l’Arena Santa Giuliana, main stage del festival, sarà abitata da grandi nomi della musica internazionale, mentre il fitto programma jazz, per i puristi del genere, si terrà al Teatro Morlacchi e alla Galleria Nazionale - aggiunge - Quando il festival è nato nel 1973 aveva tre caratteristiche importanti: si svolgeva, in modo abbastanza inusuale, in parchi, piazze e luoghi aperti, era itinerante e,soprattutto, era gratuito. Questo cuore lo abbiamo mantenuto nella maggior parte dei nostri spettacoli”.  

“In questa edizione festeggiamo il centenario di tre grandi artisti: Miles Davis, John Coltrane e Dario Fo, premio Nobel a cui è dedicato il cartellone 2026 di Umbria Jazz” conclude.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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