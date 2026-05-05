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| 05 maggio 2026, 15:48

"Narges Mohammad tra la vita e la morte": la denuncia del legale

&quot;Narges Mohammad tra la vita e la morte&quot;: la denuncia del legale

(Adnkronos) -

Narges Mohammadi, Premio Nobel per la pace nel 2023, detenuta in Iran da dicembre, è "tra la vita e la morte". Lo denuncia la sua legale. Mohammadi è stata trasferita lo scorso fine settimana dal carcere in ospedale per problemi cardiaci. "Non abbiamo mai avuto così tanta paura per la vita di Narges, potrebbe lasciarci da un momento all'altro - ha detto Chirinne Ardakani durante un incontro con la stampa a Parigi - Non ci stiamo battendo solo per la libertà di Narges, lottiamo affinché il suo cuore continui a battere". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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