Sarah Ferguson, dopo l'annuncio della gravidanza di Eugenie: "Deve farsi da parte"

(Adnkronos) -

Sarah Ferguson "non ha altra scelta" se non quella di farsi da parte quando nascerà suo nipote. L'annuncio della gravidanza della figlia, la principessa Eugenie, è stato dato ieri. Assieme al marito Jack Brooksbank, darà il benvenuto al suo terzo figlio quest'estate.

E se Re Carlo si è detto "felicissimo" per la lieta notizia, la felicità di Fergie per la nascita di un nuovo nipotino dovrà fare i conti con l'opportunità di comparire in pubblico, secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams. Il nuovo arrivato sarà il quinto nipote dell'ex Duca e Duchessa di York, Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson, dopo la nascita di Athena Mapelli Mozzi, figlia della loro primogenita, la principessa Beatrice, lo scorso gennaio. Sebbene l'ultima volta che l'ex coppia è stata vista insieme sia stato al battesimo di Athena a dicembre, il loro coinvolgimento nello scandalo Jeffrey Epstein probabilmente li costringerà a mantenere un profilo ancora più basso, data la maggiore attenzione mediatica sulla loro figlia minore, ha detto all'Express il biografo reale.

"Questa è una notizia molto felice ed è stata accolta con favore dal Re, noto per il suo grande affetto per le nipoti - ha aggiunto Fitzwilliams - Sarah Ferguson sarà senza dubbio felicissima. Tuttavia, come abbiamo visto con Andrea al battesimo di Athena lo scorso dicembre, dovrà mantenere un profilo basso. Lui non era presente nelle foto del battesimo e nemmeno lei. Potrebbero esserci delle possibilità di interviste se decidesse di intraprendere quella strada, ma non ci sono possibilità di un suo ritorno dopo i recenti eventi. Farsi da parte non è nella sua natura, ma per il bene di Eugenie non ha scelta".

Eugenie ha annunciato la notizia della sua gravidanza condividendo su Instagram una foto dei suoi due figli, August di cinque anni ed Ernest di due, che tengono in mano l'immagine di un'ecografia. Il bambino, che non avrà il titolo di Sua Altezza Reale, sarà quindicesimo in linea di successione al trono, mentre il suo prozio, il Duca di Edimburgo, scenderà al sedicesimo posto. Buckingham Palace ha dichiarato in un comunicato: "Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, la cui nascita è prevista per quest'estate. "Anche August ed Ernest sono felicissimi di avere un altro fratellino o sorellina in famiglia. Sua Maestà il Re è stato informato ed è lieto della notizia". L'annuncio del Palazzo è stato interpretato come una dimostrazione di sostegno a Eugenie, nonostante i problemi che coinvolgono suo padre a causa dello scandalo Epstein.