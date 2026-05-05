CICLISMO / - 3 alla partenza del Giro d’Italia, Matteo Sobrero sarà al via della Corsa Rosa

Grande soddisfazione per Matteo Sobrero che, per la quarta volta in carriera, parteciperà al Giro d’Italia, rappresentando ancora una volta la “Granda” sul palcoscenico del grande ciclismo.

La Corsa Rosa, giunta alla sua 109ª edizione, partirà venerdì 8 maggio da Nessebar, per la prima delle tre frazioni previste in Bulgaria. Il rientro nel Bel Paese avverrà martedì 12 quando la competizione ripartirà dalla Calabria per iniziare la risalita dello “stivale” che terminerà domenica 31 maggio a Roma. Sarà dunque la Città Eterna a incoronare il successore di Simon Yates.

Per l’albese si tratta della quarta partecipazione al Giro d’Italia, dopo le esperienze del 2020, 2021 e 2022. Inoltre, questo sarà il settimo grande giro della sua carriera (Tour de France nel 2024 e Vuelta Espana nel 2023 e 2025).

Il piemontese vanta un successo di tappa alla Corsa Rosa datato 2022: Sobrero riuscì a imporsi nella cronometro finale di Verona davanti a Arensman e Van der Poel, nell’edizione vinta dall’australiano Jai Hindley. Per lui nel palmares anche tre top-ten, tutte ottenute nelle prove contro il tempo.

Il 28enne di Montelupo Albese sarà la pedina chiave della Lidl-Trek: infatti il cuneese correrà a sostegno dei capitani Jonathan Milan (miglior velocista del gruppo) e Giulio Ciccone (figura di riferimento per gli arrivi in quota). Completano la rosa della formazione tedesca Derek Gee, Amanuel Ghebreigzabhier, Tim Torn Teutenberg, Max Walcheid e Simone Consonni.

Sobrero avrà dunque il compito di ricucire sulle fughe e pilotare il “treno” di Milan nelle giornate adatte agli sprinter, mentre sarà un valido supporto per i leader nelle frazioni mosse. Inoltre, potrebbe inserirsi in fughe da lontano, qualora i capitani non performassero come previsto. Infine, circoletto rosso sulla decima tappa in programma martedì 19 maggio, data dell’unica cronometro di questa edizione (42 chilometri che porteranno i corridori da Viareggio a Massa).

Anche quest’anno il Giro d’Italia sarà visibile sui canali Rai ed Eurosport. Appuntamento, dunque, per mercoledì 6 con la consueta cerimonia di presentazione squadre (ore 12:00), mentre la prima frazione scatterà alle 13:50 di venerdì 8 da Nessebar.