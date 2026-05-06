Expoflora Fossano: nel weekend Cia Cuneo protagonista con didattica, filiera corta e contatto diretto con il consumatore

Sabato 9 e domenica 10 maggio torna a Fossano “Expoflora”, la rassegna dedicata al florovivaismo del Fossanese e della Granda. Una manifestazione che si presenta con numeri di rilievo: oltre 100 espositori animeranno il parco cittadino, viale Alpi e via Roma, con un’ampia esposizione di fiori e piante, da giardino e da appartamento, affiancata da orti didattici, laboratori e una ricca vetrina di prodotti agricoli ed enogastronomici.

Tra i protagonisti della due giorni, Cia Agricoltori italiani di Cuneo sarà presente con una propria postazione nell’area verde davanti al Bastione, dove verranno proposte attività rivolte a grandi e piccoli.

«La partecipazione a Expoflora rappresenta per noi un momento fondamentale di incontro con il pubblico – spiega Corrado Bertello, responsabile della sede di Fossano di Cia Cuneo – perché ci consente di raccontare da vicino il lavoro quotidiano delle aziende agricole e il valore delle produzioni del territorio. Il contatto diretto con il consumatore è un elemento centrale per costruire fiducia, consapevolezza e una maggiore attenzione alla qualità e alla provenienza del cibo».

Nel dettaglio, lo spazio Cia Cuneo ospiterà simulazioni pratiche di piantumazione del porro di Cervere e di altri ortaggi, offrendo ai visitatori un’esperienza concreta e coinvolgente.

«Vogliamo far vedere in modo semplice ma efficace cosa c’è dietro ogni prodotto agricolo – aggiunge Bertello – valorizzando le competenze tecniche e professionali che caratterizzano il nostro settore, spesso sottovalutate».

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, con un percorso ludico-didattico che prevede l’utilizzo di trattori a pedali: «Attraverso il gioco intendiamo sensibilizzare i bambini al mondo agricolo, mostrando che non si tratta solo di lavoro manuale, ma anche di conoscenze specifiche, innovazione e responsabilità», sottolinea Bertello.

Accanto alle attività dimostrative, Cia Cuneo sarà presente anche nel mercato contadino con le aziende aderenti a “La spesa in campagna”, che proporranno la vendita diretta dei propri prodotti. «La filiera corta è uno strumento concreto per garantire trasparenza e qualità – conclude Bertello – e occasioni come Expoflora permettono di rafforzare questo legame diretto tra produttore e consumatore».

Il programma della manifestazione prevede, sabato 9 maggio alle 10, l’inaugurazione ufficiale al parco cittadino, mentre per tutta la giornata (dalle 9 alle 20) si svolgerà l’esposizione ortoflorovivaistica. Domenica 10 maggio, dalle 9 alle 19, spazio anche al mercato gastronomico in via Roma.



