A Busca due incontri gratuiti per un uso consapevole dello smartphone

Il progetto Digital Sherpa fa tappa a Busca con un percorso formativo gratuito rivolto in particolare ad adulti e senior, pensato per fornire strumenti semplici e pratici per utilizzare in modo sicuro e consapevole smartphone e servizi digitali. Gli incontri, dal taglio chiaro e accessibile, affronteranno temi di grande attualità, offrendo indicazioni utili per la vita quotidiana, senza ricorrere a linguaggi tecnici complessi.

Il programma prevede due appuntamenti:

- venerdì 8 maggio, dalle ore 15.00 alle 17.00, dedicato al riconoscimento delle principali truffe digitali (come falsi messaggi o tentativi di raggiro) e alla creazione di password sicure;

- venerdì 15 maggio, dalle ore 15.00 alle 17.00, incentrato sulla gestione dello smartphone, con suggerimenti per liberare la memoria, riconoscere le fake news e utilizzare servizi online utili, tra cui il download dei referti sanitari attraverso la piattaforma Salute Piemonte.





Gli incontri si terranno presso la sede di Corso Giovanni Giolitti 33 a Busca, in collaborazione con l'associazione Volontari dell'Annunziata e Spazio Anziani.



L’iniziativa, promossa da Fondazione WellFARE Impact, rientra nel progetto Digit@lmente Piemonte – Digital Sherpa, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale.

