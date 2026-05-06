A Marene in scena lo spettacolo "Racconto personale"

Sarà lo spettacolo teatrale RACCONTO PERSONALE proposta dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi di Manfredonia a segnare di fatto la chiusura della Stagione Teatrale all’Auditorium San Giuseppe di Marene.

Tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, accompagnati dai loro Insegnanti, assisteranno nella mattinata ad una replica a loro riservata mentre alla sera la rappresentazione sarà aperta a tutti.

Mamadou è un giovane cittadino della Costa d’Avorio che si è messo in viaggio “senza un valido motivo”: non c’era una guerra nel suo Paese, non era perseguitato, aveva addirittura da mangiare tutti i giorni, tre volte al giorno.

Una storia sfrontata e arrogante, che ci racconta di un ragazzo che ha semplicemente pensato di avere diritto a un’occasione nella vita per inseguire un sogno. Una storia lunga, che ci aiuterà a capire quanto è diversa dalla nostra la vita degli altri, e quanto simili alle nostre sono le emozioni, i bisogni e l’istinto che la guidano.

Un racconto che evoca il viaggio di ogni uomo, di noi, quando decidiamo di inseguire un sogno. Una storia che ci insegna a non arrenderci mai, anche di fronte a grandi problemi, e ad avere fiducia in noi stessi!

E' richiesta la prenotazione del posto per lo spettacolo delle ore 21.00 tramite il sito https://www.eventbrite.it/e/biglietti-racconto-personale-1985406085046 oppure dal sito https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/ oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per qualsiasi informazione in merito a prenotazioni o annulli scrivere direttamente a auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com.

Lo spettacolo viene proposto in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXlll. Si ringraziano in anticipo la Dirigente Prof.ssa Calandri e la Prof.ssa Ghibaudo – Referente del Plesso di Marene - e tutto il corpo docente per aver fortemente voluto dare la possibilità a tutti i loro allievi di assistere a questa testimonianza proprio nel periodo in cui si affronta il tema dell’Intercultura. Questo ed altri numerosi appuntamenti sono stati realizzati grazie alla preziosa collaborazione e sotto la direzione artistica di ONDA TEATRO che, da poco, ha unito le forze con la Compagnia IL Melarancio ed il Teatro Popolare Europeo di Torino nel nuovo Centro di produzione Dispari Teatro.

La Stagione Teatrale 2025/26 e’ stata organizzata anche quest’anno dal Circolo Noi Aps in partnership con le associazioni del territorio - Parrocchia, Biblioteca e Pro-loco e grazie al sostegno del Comune di Marene, della Fondazione CRS, della Fondazione CRC e della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano.

Da un racconto di Mamadou Diakité, riscrittura per il teatro a cura di Stefania Marrone con Mamadou Diakité, regia Cosimo Severodi.