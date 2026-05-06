Borgo San Dalmazzo premia i suoi giovani campioni: Aiko e Nicola protagonisti in Municipio

Giovedì 23 aprile l’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo ha accolto in Municipio due giovani che rappresentano il volto attivo e positivo della comunità. La sindaca Roberta Robbione, l’assessora alla Cultura Michela Galvagno e l’assessore allo Sport Francesco Rosato hanno incontrato Aiko Gaia Vaudano e Nicola Giordano, due borgarini che si distinguono per impegno, risultati e capacità di coniugare con maturità il percorso di studio con quello sportivo.

Durante l’incontro, Nicola ha sottolineato il valore educativo della pratica agonistica: “È anche merito di una certa mentalità organizzativa che deriva dallo sport agonistico”, ha osservato. “Disciplina e metodo sono elementi decisivi tanto nello studio quanto nella vita quotidiana”.

Nata nel 2004, Aiko Gaia Vaudano frequenta il terzo anno del corso di laurea in Giurisprudenza ed è iscritta anche a un percorso universitario in Beni Culturali. Accanto allo studio coltiva la passione per la musica e la danza: suona il violino e fa parte dell’Orchestra Power Flower. Nel panorama sportivo si è affermata dapprima nell’equitazione salto ostacoli, rappresentando il Piemonte in competizioni di salto a ostacoli e gareggiando in contesti prestigiosi come Fieracavalli a Verona e Piazza di Siena a Roma; attualmente si allena presso l’Ippica Acceglio di Cuneo.

Più recentemente Aiko si è distinta nello sci alpino, conquistando l’oro nello slalom speciale e il bronzo nello slalom gigante ai Campionati Italiani Assoluti della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI). “Con ambizione e volontà possiamo arrivare dove vogliamo – ha dichiarato – siamo giovani, dobbiamo provarci: tutto può essere possibile”. Il suo obiettivo è ora partecipare ai Winter Deaflympics 2027, i Giochi Olimpici Silenziosi Invernali che si terranno in Austria, tra Innsbruck e Seefeld, dal 15 al 24 gennaio 2027.

Nato nel 2005, Nicola Giordano è studente di Economia all’Università e atleta di biathlon. Recentemente ha conquistato sulle piste della Val Martello il titolo di campione italiano Junior e ha partecipato ai Mondiali Junior in Germania, conquistando un bronzo nella staffetta. Dal prossimo anno gareggerà nella categoria senior, un passaggio significativo nel percorso di un atleta di alto livello. Cresciuto nello Sci Club Alpi Marittime e tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Nicola segue le orme del concittadino Martino Carollo, guardando con determinazione al sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi. “Stare all’aria aperta, sfruttare tutte le opportunità e vivere al massimo, nel rispetto delle regole e degli altri”, ha commentato, sintetizzando il pensiero che guida il suo impegno sportivo.

La sindaca Roberta Robbione e gli assessori Galvagno e Rosato hanno espresso grande soddisfazione per il percorso dei due giovani: “Abbiamo bisogno di ragazze e ragazzi che siano esempi positivi per i loro coetanei, e Aiko e Nicola lo sono. Un ringraziamento va anche alle famiglie, che li sostengono con dedizione, impegno e sacrifici non scontati”. L’incontro in Municipio ha rappresentato un momento di riconoscimento istituzionale e di incoraggiamento verso due giovani che, con serietà e passione, stanno costruendo un percorso di valore sia nello studio sia nello sport.