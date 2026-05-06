Bra, un vero successo l’Esposizione dei Capolavori del settore Benessere 2026

Ha registrato un grande successo l’Esposizione dei Capolavori del settore Benessere 2026, appuntamento organizzato dal Cnos-Fap (Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale) di Bra, al fine di valorizzare il talento delle allieve dei settori acconciatura, estetica e sartoria provenienti da tutta Italia.

In tutto 24 partecipanti, arrivate da 8 centri formativi nazionali, accompagnate da 8 formatori e dal referente nazionale del settore per un’occasione di confronto, crescita e condivisione che ha messo al centro competenze tecniche e creatività.

Le attività hanno preso il via lunedì 27 aprile con il momento di accoglienza e benvenuto. A seguire, le partecipanti hanno affrontato i colloqui del Servizio al Lavoro (SAL), per poi entrare nel vivo dell’esperienza nei laboratori, dove hanno potuto mettersi alla prova con i propri elaborati.

La giornata di martedì 28 aprile si è conclusa con la sfilata finale al Teatro Politeama di Bra, momento culminante dell’evento, in cui sono stati presentati al pubblico i capolavori realizzati: un vero spettacolo di moda, acconciature e make-up ispirato al tema delle “Villain”. Più precisamente, le partecipanti all’iniziativa, divise in sei squadre, hanno realizzato trucco, acconciatura e abito per un personaggio del mondo dei Villain della Disney.

L’Esposizione dei Capolavori del settore Benessere si è conclusa mercoledì 29 aprile con la cerimonia di premiazione a Palazzo Traversa, alla presenza del sindaco di Bra, Gianni Fogliato, a coronamento di tre giornate intense dedicate alla formazione professionale e all’eccellenza.

Un progetto che conferma il valore del CNOS-FAP come punto di riferimento nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti.

E ora eccovi la graduatoria finale dei giovani premiati e meritatamente applauditi.

1° gruppo classificato con Ursula

Vanessa Riboli (Endine Gaiano)

Desireè Bertello (Saluzzo)

Lucrezia Bottasso (Cuneo)

Sadya Dabre (Comonte di Seriate)

2° gruppo classificato con Crudelia De Mon

Del Mondo Monica (Bra)

Erika Kumar (Endine Gaiano)

Marvina Lulaj (Fossano)

Lilian Alison Camaho Vilchez (Comonte di Seriate)

3° gruppo classificato con Regina Di Cuori

Chiara Affaticato (Foligno)

Noemi Trotta (Vigliano Biellese)

Beatrice Musu (Roma Pio XI)

Khrystyna Popazohlo (Comonte di Seriate)

Complimenti a tutti!