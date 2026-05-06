Ad Alba effetto "curiosi" sulla tangenziale: secondo incidente di ieri mentre gli automobilisti guardano l’altro schianto

Prima un tamponamento in direzione Asti. Poi, pochi minuti dopo, un secondo incidente nella carreggiata opposta, probabilmente provocato da chi stava rallentando per osservare quanto accaduto dall’altra parte della tangenziale.

È questa la dinamica emersa nella serata di ieri lungo la “quattro corsie” di Alba, dove due distinti sinistri avvenuti quasi contemporaneamente hanno finito per paralizzare il traffico attorno alla città.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando alla centrale operativa della Polizia Locale sono arrivate le prime segnalazioni relative a due incidenti verificatisi all’altezza del ponte di Nassiriya, nelle due opposte direzioni di marcia.

Il sinistro più rilevante si è verificato verso Asti. Poco dopo, nella carreggiata in direzione Cuneo, si è registrato un secondo tamponamento che, secondo una prima valutazione della polizia municipale, potrebbe essere stato causato dalla distrazione di alcuni automobilisti intenti a osservare la scena dell’altro incidente.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per la gestione della viabilità e dei rilievi.

Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata anche fuori dalla tangenziale. Le code si sono riversate sugli accessi urbani, con rallentamenti marcati in uscita dalla città verso la rotonda della Vigna, ma anche lungo il ponte Albertino e in corso Canale.

Una situazione che, ancora una volta, ha mostrato quanto ogni criticità sulla tangenziale albese finisca rapidamente per ripercuotersi sull’intero sistema viario cittadino, soprattutto nelle fasce orarie di punta e nei momenti di traffico più intenso.