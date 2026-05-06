Il braidese Franco Gotta celebra la Giornata mondiale del colore con un’opera dedicata ai bambini e alla fantasia

In occasione della Giornata mondiale del colore 2026, celebrata il 6 maggio, l’artista braidese Franco Gotta dedica una sua opera al tema dei colori, affiancandola a un aforisma di Fabrizio Caramagna. La ricorrenza, conosciuta anche come World Kids Colouring Day, è stata istituita nel 2008 per sensibilizzare i bambini verso i coetanei meno fortunati e per promuovere il colore come linguaggio universale di inclusione, pace e libera espressione delle emozioni.

La giornata nasce su iniziativa di Staedtler e pone al centro il disegno come strumento educativo e relazionale, capace di avvicinare i più piccoli ai temi della solidarietà e dell’immaginazione condivisa. L’opera di Gotta si inserisce in questa prospettiva, unendo pittura e parola per trasformare il colore in un messaggio di partecipazione e speranza.

L’aforisma scelto per accompagnare il lavoro dell’artista sintetizza bene lo spirito della ricorrenza: "Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro colori." Un’immagine semplice ma efficace, che richiama il potere creativo dei più giovani e la forza simbolica del colore come espressione di libertà, empatia e futuro.