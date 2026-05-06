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Curiosità | 06 maggio 2026, 17:20

Il braidese Franco Gotta celebra la Giornata mondiale del colore con un’opera dedicata ai bambini e alla fantasia

L’artista abbina la sua pittura a un aforisma di Fabrizio Caramagna per ricordare il valore del colore come strumento di inclusione, pace ed espressione delle emozioni

L'opera di Franco Gotta

L'opera di Franco Gotta

In occasione della Giornata mondiale del colore 2026, celebrata il 6 maggio, l’artista braidese Franco Gotta dedica una sua opera al tema dei colori, affiancandola a un aforisma di Fabrizio Caramagna. La ricorrenza, conosciuta anche come World Kids Colouring Day, è stata istituita nel 2008 per sensibilizzare i bambini verso i coetanei meno fortunati e per promuovere il colore come linguaggio universale di inclusione, pace e libera espressione delle emozioni.

La giornata nasce su iniziativa di Staedtler e pone al centro il disegno come strumento educativo e relazionale, capace di avvicinare i più piccoli ai temi della solidarietà e dell’immaginazione condivisa. L’opera di Gotta si inserisce in questa prospettiva, unendo pittura e parola per trasformare il colore in un messaggio di partecipazione e speranza.

L’aforisma scelto per accompagnare il lavoro dell’artista sintetizza bene lo spirito della ricorrenza: "Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro colori." Un’immagine semplice ma efficace, che richiama il potere creativo dei più giovani e la forza simbolica del colore come espressione di libertà, empatia e futuro.

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