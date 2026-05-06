Anna e Anna: dove i cuori buoni trovano mani capaci di custodirli

'Che i cuori buoni trovino mani capaci di custodirli”

Questa preghiera è per te, se in questo momento ti senti solo/a, sappi che da 23 anni esiste un custode di cuori, che torna a farli battere...Anna e Anna agenzia per single ti guida nelle giuste conoscenze, perchè li fuori, da qualche parte, QUALCUNO STA ASPETTANDO PROPRIO TE!

Non tutti i cuori sono uguali. Alcuni sanno dare, ascoltare, restare.

E meritano qualcosa di più di incontri casuali. Meritano mani capaci di custodirli.

Se anche tu credi che l’amore non sia fortuna, ma scelta… è il momento di fare il primo passo.

Unisciti a noi. Qui i cuori buoni trovano chi sa riconoscerli.

Iscriviti oggi e incontra chi ti merita davvero. CHIAMACI, TI ASCOLTEREMO: 3403848047

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Marco sigle, 36 anni

Marco, ingegnere aeronautico, 36enne, alto, fisico atletico, occhi azzurri, dietro il fascino c’è sostanza: è determinato, sa quello che vuole e non è tipo da accontentarsi. Non cerca avventure di passaggio, ma una ragazza seria con cui costruire qualcosa di importante… una famiglia, una vita piena. Ha aspettato, ha detto qualche “no” di troppo forse… ma solo perché è convinto che quando arriverà quella giusta, lo capirà al primo sguardo. Chiama al 3403848047

Paolo single, 46anni

Paolo, 46enne, alto, bruno, fisico possente, occhi scuri profondi… praticamente quello che nei film entra in scena al rallentatore mentre parte la musica epica. Programmatore informatico, carattere forte, idealista, divorziato da tempo, ha già visto abbastanza per sapere cosa NON vuole… e soprattutto cosa invece cerca davvero. Certo, non è perfetto, ma quasi.. e quindi la domanda è: sei tu quella che riuscirà a farlo innamorare perdutamente?…Chiamalo al 3403848047

Alberto single, 54 anni

Alberto, 54enne, libero professionista, fisico sportivo, brizzolato, occhi chiari profondi. Ama ciclismo e sci, vive una vita attiva e piena di energia, cerca una donna intelligente, ironica e femminile, capace di unire leggerezza e profondità, con cui costruire una relazione autentica, fatta di complicità, e rispetto reciproco....Chiamalo al 3403848047

Marco single, 65 anni

Nicola, bel signore brillante e pieno di vita, 65 anni, ex imprenditore, con il sorriso sempre pronto e quella battuta spiritosa che riesce a cambiare l’umore di una giornata. Vedovo, con un figlio ormai grande e felicemente sposato, ha costruito tanto nella vita, ed e' benestante, ma vive solo, e non gli piace. il suo sogno è incontrare una brava signora con cui ridere, viaggiare, ballare, e essere di nuovo felice... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Francesca single, 29 anni

Francesca, splendida 29enne italiana, bionda, occhi azzurri, bel fisico, sempre con il sorriso pronto e un’energia contagiosa. Lavora in uno studio dentistico, ma appena può si libera del camice per infilarsi scarpe comode e godersi lunghe passeggiate, vive da sola, indipendente, cerca uomo autentico, semplice, per costruire qualcosa di speciale…Chiama al 3403848047!

Adele single, 40 anni

Lei Adele, bellissima 40enne, sguardo magnetico: grandi occhi neri, sorriso accattivante. Femminile, armoniosa, fascino caldo, avvolgente. Medico pediatra di professione, sa ascoltare, comprendere e curare con affetto i piccoli, ma quando chiude la porta dello studio, ama dedicarsi ai piaceri della vita: cucinare per chi ama, accogliere amici, cerca un uomo anche più maturo, ma con uno spirito vivo, capace di farla sorridere, di amarla. …Chiama al 3403848047!

Lisa single, 50 anni

Lisa, generosa, presente, sempre pronta a dedicare tempo ed energie al prossimo. Per anni ha lavorato come cuoca, trasformando la sua passione in un’arte fatta di profumi, sapori, oggi gestisce con orgoglio il suo negozio di gastronomia. bella signora 50enne, mora, occhi scuri, ama la vita tranquilla, vedova, senza figli, ha conosciuto il dolore ma non ha smesso di credere nei sentimenti. Cerca uomo, anche più grande, da amare e coccolare... Chiama al 3403848047!

Michela single, 61 anni

Michela, bella signora piemontese 61enne, bionda, occhi verdi pieni di dolcezza, simpatica, autentica, oggi si gode una pensione fatta di ritmi più lenti e piaceri genuini: la cucina profumata di casa, il pane appena sfornato, le torte preparate con amore, vedova, vive sola, sente però che il cuore ha ancora tanto da dare. Desidera incontrare un signore affettuoso, anche più grande, una persona semplice come …. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.