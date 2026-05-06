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Politica | 06 maggio 2026, 19:37

118, La Nostra Provincia chiede una tutela piena del servizio nei territori di Alba, Bra, Valle Tanaro e Valle Po

Presentato in Consiglio provinciale un ordine del giorno contro il rischio di riduzione della presenza medica sui mezzi di emergenza: "La Granda si tutela nella sua interezza e si governa insieme"

118, La Nostra Provincia chiede una tutela piena del servizio nei territori di Alba, Bra, Valle Tanaro e Valle Po

La lista “La Nostra Provincia” ha presentato un ordine del giorno per la tutela del servizio di emergenza-urgenza 118 nei territori di Alba, Bra, Valle Tanaro e Valle Po, portando all’attenzione del Consiglio provinciale un tema ritenuto centrale per la sicurezza dei cittadini.

L’iniziativa nasce dalle preoccupazioni legate a possibili riorganizzazioni del servizio da parte di Azienda Zero Piemonte, con il rischio di una riduzione della presenza medica sui mezzi di emergenza, soprattutto nelle aree più complesse e periferiche della provincia. Una prospettiva che, secondo la lista, impone una presa di posizione netta a difesa dei presìdi sanitari e della tempestività degli interventi.

Di fronte a questo scenario, “La Nostra Provincia” ribadisce un principio preciso: la Granda si tutela nella sua interezza e si governa insieme. Per questo l’ordine del giorno chiede di sospendere ogni intervento che riduca i livelli di assistenza e di aprire un confronto vero con i territori, prima di qualsiasi scelta organizzativa.


 

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