118, La Nostra Provincia chiede una tutela piena del servizio nei territori di Alba, Bra, Valle Tanaro e Valle Po

La lista “La Nostra Provincia” ha presentato un ordine del giorno per la tutela del servizio di emergenza-urgenza 118 nei territori di Alba, Bra, Valle Tanaro e Valle Po, portando all’attenzione del Consiglio provinciale un tema ritenuto centrale per la sicurezza dei cittadini.
L’iniziativa nasce dalle preoccupazioni legate a possibili riorganizzazioni del servizio da parte di Azienda Zero Piemonte, con il rischio di una riduzione della presenza medica sui mezzi di emergenza, soprattutto nelle aree più complesse e periferiche della provincia. Una prospettiva che, secondo la lista, impone una presa di posizione netta a difesa dei presìdi sanitari e della tempestività degli interventi.
Di fronte a questo scenario, “La Nostra Provincia” ribadisce un principio preciso: la Granda si tutela nella sua interezza e si governa insieme. Per questo l’ordine del giorno chiede di sospendere ogni intervento che riduca i livelli di assistenza e di aprire un confronto vero con i territori, prima di qualsiasi scelta organizzativa.