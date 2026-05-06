I soci Lions incontrano gli alunni della primaria di Moretta

Un incontro all’insegna della solidarietà, della cittadinanza e dell’attenzione verso chi è più in difficoltà quello che si è svolto nei giorni scorsi alla scuola primaria di Moretta, dove le classi quinta A e quinta B hanno accolto i rappresentanti dell’associazione Lions Scarnafigi Piana del Varaita.

Gli alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino le attività portate avanti dai Lions sul territorio, in particolare i progetti di aiuto e sostegno rivolti alle persone più bisognose, con una particolare attenzione agli interventi in campo oculistico.

Durante l’incontro sono stati illustrati i servizi e le iniziative che l’associazione promuove per favorire la prevenzione e il supporto sanitario, anche attraverso la raccolta e il recupero di occhiali usati destinati a chi ne ha necessità.

Proprio da questa esperienza è nata la volontà, da parte degli alunni e delle insegnanti, di contribuire concretamente all’attività solidale del Lions avviando anche all’interno della scuola una raccolta di occhiali usati, che saranno poi destinati ai progetti benefici dell’associazione.

L’iniziativa si è svolta alla presenza del sindaco di Moretta Gianni Gatti e della dirigente scolastica Maria Grazia Gosso, a testimonianza dell’importanza educativa e sociale del momento. Nel corso dell’incontro, i Lions hanno inoltre donato a ciascun alunno una bandiera italiana, gesto simbolico per trasmettere i valori di appartenenza, solidarietà e impegno civico.

Al termine della giornata, gli alunni e le insegnanti hanno espresso: “Un sentito ringraziamento all’associazione per la disponibilità e per l’occasione di crescita e sensibilizzazione offerta ai ragazzi”.