Savigliano, al via le iscrizioni per l’Estate bimbi: “Un’estate spaziale” per i piccoli dai 3 ai 6 anni

Stanno per aprirsi le iscrizioni all’Estate bimbi, le attività ricreative estive dedicate ai più piccoli della scuola materna, dai 3 ai 6 anni, organizzate da Oasi Giovani in convenzione con il Comune di Savigliano e con il supporto della Fondazione Crs.

L’edizione 2026 si intitola “Un’estate spaziale” e avrà come filo conduttore i temi dell’universo, delle astronavi e delle stelle, in un percorso pensato per accompagnare i bambini tra gioco, fantasia e socialità. Anche quest’anno la sede sarà la scuola dell’infanzia “Principe di Piemonte” di via Muratori, già punto di riferimento per l’iniziativa.

Il servizio si svolgerà in più fasi: dal 1° al 24 luglio l’Estate bimbi sarà realizzata in collaborazione con il Comune, mentre dal 27 luglio al 7 agosto e dal 24 agosto al 4 settembre proseguirà soltanto con Oasi Giovani. Un calendario ampio che permette di offrire continuità alle famiglie durante tutto il periodo estivo.

Così come avviene per l’Estate Ragazzi dei più grandi, anche per l’Estate bimbi le iscrizioni partiranno lunedì 11 maggio, tramite il modulo disponibile sul sito internet di Oasi Giovani. Per informazioni è possibile contattare la segreteria di corso Roma al numero 0172.712584.