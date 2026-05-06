All’Unitre Cuneo domani si parla delle carceri

‘Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri’ - Voltaire, anno 1764.

La privazione della libertà personale è un fenomeno complesso e sfaccettato che va ben oltre la semplice detenzione in carcere. Essa rappresenta la sospensione o l’interruzione della continuità temporale e spaziale della vita di un individuo, traducendosi spesso in una sottrazione di significato al proprio tempo.

Sebbene il carcere sia il luogo simbolico per eccellenza, la privazione tocca diverse aree, inclusi i centri per immigrati (CPR).

La privazione della libertà storicamente mostra fluttuazioni, con periodi di alto sovraffollamento e un’evoluzione verso la ricerca di un equilibrio tra funzione punitiva, sicurezza e finalità rieducativa della pena. La privazione della libertà rappresenta lo strumento punitivo più restrittivo del sistema penale moderno.

Secondo i dati del World Prison Brief 1, il numero complessivo di detenuti nel mondo supera i 10 milioni. Un dato approssimato per difetto che non include i migranti, reclusi in centri amministrativi e le persone private di libertà da parte di attori non statali in zone di conflitto armato.

Il World Prison Brief rivela un sistema globale profondamente diseguale, dove: - Grandi potenze come USA e Cina concentrano oltre 3,7 milioni di detenuti.

- La maggior parte degli ordinamenti europei ha intrapreso percorsi di deflazione carceraria.

- Le donne rimangono sottorappresentate nella popolazione detenuta.

- Innovazioni amministrative e legislative (come in Olanda) segnalano l’emergere di nuovi approcci alla gestione del sistema penale.

- Il sovraffollamento carcerario persiste come sfida strutturale in molte democrazie occidentali, particolarmente in Italia.

I Principali Paesi per numero assoluto di detenuti sono gli Stati Uniti e la Cina. Gli USA rappresentano lì estremo superiore globale di carcerazione con 2.145.000 detenuti su una popolazione di circa 320 milioni, il che rappresenta un tasso di carcerazione di 666 per 100.000 abitanti in un sistema composto da 4.575 strutture (carceri locali, statali, federali e private). Questo tasso eccezionalmente alto riflette politiche penali storicamente aggressive.

Il sistema carcerario italiano attraversa una crisi strutturale caratterizzata da sovraffollamento critico, un’epidemia di suicidi tra i detenuti e carenze croniche di personale, con le istituzioni europee e i garanti nazionali che esprimono allarme diffuso sulle condizioni disumane.

La composizione della Popolazione Carceraria Italiana (2025) presenta una situazione di sovraffollamento critico con una occupazione di 123,8% della capacità ufficiale con 63.499 detenuti totali (4,3% donne; 31,7% stranieri; 24,1% in attesa di giudizio e 0,5% minori.

Il tasso di carcerazione è di 108 per 100.000 abitanti (intermedio rispetto ai confronti globali). Il tasso di suicidi ogni 10mila detenuti nel 2024 è stato del 14,8%, ed è più del doppio della media europea. Nel messaggio di fine anno 2024, il Presidente Mattarella ha definito l’alto numero di suicidi indice di condizioni inammissibili. Oltre questo sguardo globale a numeri e statistiche, è cruciale sfidare gli stereotipi associati ai detenuti e ai sistemi carcerari. È necessario promuovere una narrativa che enfatizzi il potenziale di riabilitazione e reintegrazione di ciascun individuo, evidenziando casi di successo e programmi efficaci. Le comunità civili e avanzate devono sostenere politiche di giustizia riparativa, che si concentrano sulla responsabilità e sulla riparazione piuttosto che sulla semplice punizione.

Occorre garantire umanità dietro le sbarre e non lasciarla sulla soglia di ingresso della prigione. Il costo sociale e umano della privazione della libertà impatta sull’ individuo, la sua famiglia e in senso lato sulla stessa comunità. Una visione della privazione della libertà a breve termine, strumentale e politicizzata a fini elettorali rischia di trasformare le carceri in parte del problema che inizialmente erano preposte a risolvere. In 30 anni di lavoro come delegato del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ho visitato centinaia di detenuti di sicurezza, detenuti comuni, internati civili, prigionieri di guerra e

ostaggi in mano ad attori non statali in diversi paesi. In ogni circostanza la privazione della libertà comporta un’interruzione della vita normale del detenuto, separato dai suoi cari, creando vere e proprie sospensioni dell’esistenza. Questa condizione può sottrarre una parte dell’umanità del soggetto, separandolo dal flusso della vita sociale e quotidiana.

Per definizione, i detenuti sono potenzialmente vulnerabili. Non sono in grado di gestire la propria vita. Sono alla mercé delle autorità detentrici e dei loro rappresentanti. Possono trovarsi in difficoltà e persino rischiare la vita. La vulnerabilità di un singolo detenuto dipende da:

- categoria a cui appartiene (prigioniero di guerra, detenuto per motivi di sicurezza, criminale secondo il diritto comune, migrante irregolare, ecc.);

- fase del procedimento giudiziario in cui si trova (sotto interrogatorio, in attesa di giudizio, condannato).

- caratteristiche individuali come sesso, età, nazionalità e condizioni di salute.

Allo stesso tempo, carenze o lacune sistemiche nelle strutture, nelle procedure e nei processi di detenzione possono colpire tutti i detenuti in misura diversa, indipendentemente dai fattori sopra menzionati. l CICR visita i detenuti per monitorare le loro condizioni di detenzione da oltre 140 anni. L’obiettivo di queste attività è prevenire le sparizioni forzate, le esecuzioni extragiudiziali, i maltrattamenti, la violazione delle garanzie giurisdizionali fondamentali.

La privazione della libertà è già la pena quindi indipendentemente dalla ragione per cui una persona si trova dietro le sbarre occorre garantire che dignità e benessere dei detenuti siano rispettati e le loro condizioni di detenzione siano conformi alle leggi ed agli standard internazionalmente riconosciuti.