PALLAVOLO / Volley Savigliano, il mese di maggio si apre con una ventata di ottimismo per il settore giovanile

Il mese di maggio si è aperto con un’ottima ventata di entusiasmo per il settore giovanile del Volley Savigliano. Dalla Serie D alle formazioni più giovani, la società ha raccolto risultati importanti e segnali chiaramente incoraggianti, confermando il lavoro di costruzione e di crescita avviato in quest’ultimo periodo. Un fine settimana che ha permesso di guardare avanti con maggiore serenità, con le prime grandi soddisfazioni stagionali che stanno iniziando a prendere forma.

La notizia più rilevante riguarda la Serie D femminile: la Banca Crs Savigliano Rs Racconigi ha vinto nettamente contro San Paolo (3‑0, 25‑16 25‑19 25‑20), ottenendo così la salvezza con una giornata di anticipo, grazie anche alla sconfitta al tie‑break del Cuneo Volley. La squadra è stata solida e compatta per tutto l’incontro, con il gioco sempre sotto controllo, dimostrando grande concentrazione nel raggiungere l’obiettivo principale della stagione. Un traguardo che premia un gruppo giovane, unito e fortemente motivato, che ora si prepara all’ultima gara stagionale in programma sabato 9 maggio alle 21.00 a Villar Perosa, contro il Rabino Sport Val Chisone.

Buono anche il bilancio in Prima Divisione, dove il Conte Gianluca Volley Savigliano chiude il campionato con l’ottavo posto finale. La gara contro il Lab Travel Mercato Cuneo Volley si è decisa al tie‑break (2‑3, 12‑25 25‑23 19‑25 25‑18 9‑15), con un’ottima intensità di gioco da entrambe le formazioni, tra le più giovani del torneo. I saviglianesi hanno mostrato trame corali di buon livello, alternando momenti di grande rendimento a qualche errore di troppo, ma nel complesso escono dall’annata con la sensazione di aver compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto agli anni precedenti.

Grande soddisfazione arriva anche dall’Under 13: in occasione della finale regionale 3vs3, il gruppo griffato Falegnameria Caula ha conquistato un prestigioso undicesimo posto su 16 squadre approdate alla fase finale. Decisive le vittorie nella fase a gironi, con la vittoria su Big Mat Tagliolese, e la vittoria in chiave posizionamento contro Multimed Vercelli nella finalina per 11° e 12° posto. Per un roster di dodici atleti, questo risultato racconta il lavoro costante, la serietà e l’impegno profusi nel corso dell’anno, con allenamenti seguiti con grande partecipazione e un reale spirito di squadra. La società si congratula con tutti i giovani atleti e con lo staff tecnico, formata da coach Boscolo e Gallo, per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti.

Per il fine settimana del 2‑3 maggio restano scritte nei tabellini anche le formazioni e le prestazioni dei singoli, con la Serie D che si presenta con un roster ampio e versatile, dal palleggiatore Marassi al laterale Mondino, passando per le centrali Giordana e Caula Gemma, fino ai liberi Iemma e Ballario, con Piovano in panchina e Capello dirigente a bordo campo. In Prima Divisione, invece, spiccano i nomi di Abrate, Cavallotto, Dichiera, Ferrero, Negro, Ruatta, Minetti e Gandolfo, con i liberi Ambrogio e gli allenatori Dimitri e Caula. Una settimana che conferma il Volley Savigliano come punto di riferimento del movimento giovanile in provincia, con un futuro che si sta costruendo partita dopo partita, categoria dopo categoria.