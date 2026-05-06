Scuola di Pallavolo Lab Trave, sfida vinta: l'U15 cresce, sorprende e si diverte

Per la prima volta, la Scuola di Pallavolo Lab Travel ha partecipato al campionato Under 15 maschile con un gruppo di ragazzi under 14 nati nel 2012: una scelta coraggiosa, voluta dalla società guidata da Liano Petrelli, per offrire un’esperienza vera di crescita sportiva e personale.

La stagione non è stata semplice: affrontare avversari più grandi e con la rete più alta, ha messo alla prova il gruppo fin dalle prime partite. Ma l’obiettivo era chiaro sin dall’inizio: crescere, imparare e diventare squadra.

«Non abbiamo mai guardato il risultato – racconta il coach Marco Garro – ma l’atteggiamento dei ragazzi. E loro hanno sempre risposto presente, senza mai arrendersi. Dopo un girone di andata di adattamento, la svolta è arrivata a gennaio con la partecipazione alla Teen Spike Cup, esperienza intensa e formativa che ha dato fiducia e consapevolezza al gruppo.»

Nella seconda parte della stagione, i progressi sono stati evidenti: l’U15 ha iniziato a competere alla pari con tutti, mostrando carattere, organizzazione e spirito di squadra. In un contesto in continua crescita, sono emerse anche belle individualità, valorizzate dal lavoro quotidiano e sempre al servizio del gruppo.

«Sono orgoglioso di questi ragazzi e del lavoro fatto da Marco – aggiunge Liano Petrelli – perché hanno dimostrato cosa significa impegnarsi davvero. E spero questo sia solo l’inizio di un loro lungo percorso pallavolistico».

Applausi anche alle famiglie, sempre presenti con grande correttezza, e allo staff, con un ringraziamento speciale a Enrico Feraudo, Valerio Graneris e a Tobia Cavallo per il contributo costante durante l’anno.

Una stagione che va oltre i risultati: un’esperienza che insegna ad avere fiducia!