Revello capitale della corsa in montagna: arriva il Campionato Italiano “Sui Sentieri di Leonardo”

Il comune di Revello si prepara ad accogliere un evento sportivo di rilievo nazionale: il Campionato Italiano di Corsa in Montagna – specialità Mountain Classic, in programma domenica 10 maggio. La manifestazione, intitolata “Sui Sentieri di Leonardo”, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario federale e porterà nel territorio atleti provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa è promossa da Atletica Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Revello e con l’approvazione del Comitato Fidal Piemonte. La gara assegnerà i titoli italiani individuali e sarà valida anche come prima prova del Campionato Italiano di Società per le categorie Juniores, Promesse e Seniores.

Il ritrovo degli atleti è fissato in piazza Denina, cuore pulsante della manifestazione, da cui prenderanno il via le diverse competizioni. Il programma prevede partenze scaglionate a partire dalle 9, coinvolgendo tutte le principali categorie federali, comprese le classi master.

Due i percorsi previsti, entrambi tecnici e immersi nei suggestivi sentieri montani della Valle Po: 6,5 km con 515 metri di dislivello per Juniores e over 60 e 13 km con 1030 metri di dislivello per Seniores e Promesse

Un tracciato che unisce salita e discesa, mettendo alla prova resistenza, tecnica e strategia degli atleti, valorizzando al contempo il patrimonio naturalistico del territorio.

L’evento sarà gestito secondo i più alti standard organizzativi: iscrizioni tramite piattaforma federale, cronometraggio ufficiale, presenza di giudici Fidal, controlli antidoping e un articolato piano di sicurezza con assistenza sanitaria lungo tutto il percorso.

La manifestazione sarà anticipata sabato 9 maggio dalla seconda edizione del “Kids Sport Camp”, un evento gratuito dedicato ai bambini nati tra il 2015 e il 2021. Attraverso attività ludico-motorie come salti, corse, lanci e staffette, l’iniziativa punta a promuovere lo sport fin dalla giovane età, coinvolgendo famiglie e rafforzando il valore educativo dell’intero progetto.

“Il Campionato Italiano rappresenta un’importante occasione di visibilità per Revello – dicono dall’amministrazione comunale - e per l’intero territorio piemontese. L’arrivo di atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati di sport outdoor genererà un significativo indotto economico per le attività locali, contribuendo alla promozione turistica e alla valorizzazione delle aree montane.

L’iniziativa si inserisce pienamente nelle politiche regionali volte a sostenere lo sport, incentivare la partecipazione giovanile e promuovere il territorio come destinazione d’eccellenza per eventi di livello nazionale”.