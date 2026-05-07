Savix 2026: come cambia la viabilità

Lo svolgimento di “Savix – comics and bricks”, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio, comporta anche questa volta alcune inevitabili modifiche alla viabilità. Ecco le principali.

Dalle 14.30 di venerdì 8 maggio alle 22 di lunedì 11 maggio:

Divieto di sosta con rimozione forzata in: piazza Cavour, piazza del Popolo (lato ovest e area rialzata) e piazza Santarosa, lati nord e sud.

Divieto di transito in piazza Cavour, piazza del Popolo (lato ovest e area rialzata) e via Palestro.

Dalle 6 di sabato alle 22 di domenica:

Divieto di transito in: piazza del Popolo nei lati est (Molo, ambo i lati) e sud (Banca Crs e Banca Sella), via Alfieri, piazza Santarosa, lati nord e sud, piazza Cesare Battisti, via Cambiani, via Grassi, via Sant’Andrea (tratto compreso tra l’intersezione con via Trossarelli e piazza Santarosa), via Beggiami, via Palestro, via Garibaldi e via Cravetta.

Divieto di sosta con rimozione forzata in via Sant’Andrea (tratto compreso tra l’intersezione con via Trossarelli e piazza Santarosa), via Beggiami, via Alfieri, piazza del Popolo – lato est, ambo i lati (Molo) e lato sud – via Palestro, piazza Cesare Battisti.

Dalle 8 alle ore 22 di domenica divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in: viale I maggio (ambo i lati), in via Macra, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Allione-via Tavolazzo e la rotatoria di piazza Cavour, in via Muratori, ed in via Lamarmora.

Dalle 17 alle 21 di domenica divieto di transito –anche per i residenti – in via Palestro e piazza Cavour

Quest'anno, i cinque stalli di sosta riservati agli invalidi saranno riservati in piazza del Popolo sul lato nord, davanti alla Banca Intesa San Paolo.

Dai divieti di transito sono ovviamente esclusi i residenti per l'ingresso e l'uscita dalle proprietà private e i titolari di attività artigianali e commerciali. Soltanto il divieto di transito dalle 17 alle 21 di domenica, in via Palestro e piazza Cavour, vale anche per i residenti. Si precisa che in via Tapparelli, via Grassi, piazza Cesare Battisti, via Miretti, via Palestro, via Garibaldi e via Cravetta sarà sospeso il senso unico di marcia ed istituito il doppio senso di circolazione (per i soli residenti).

"Si tratta di piccoli inevitabili disagi che Savix potrà causare alla viabilità saviglianese, per i quali ci scusiamo con la cittadinanza – dicono dal Municipio –. Siamo certi che, anche nell'edizione 2026, tali piccoli sforzi saranno ripagati da una manifestazione che attirerà a Savigliano un pubblico numeroso, regalando alla città turismo e vitalità".

L'ordinanza completa relativa alle modifiche alla viabilità è disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano.