L'importanza di creare una cultura del fare nelle piccole imprese italiane

Gli imprenditori sanno cosa dovrebbero fare: delegare, pianificare, strutturare i processi, misurare i risultati. Lo sanno perché lo hanno studiato, sentito, letto. Partecipano a corsi di management, leggono i libri giusti, frequentano convegni. Eppure quella conoscenza, nella pratica quotidiana, resta ferma sulla carta. Il problema non è capire cosa fare. È farlo.

Cristian Andreatini è un coach aziendale con vent’anni di esperienza al fianco di imprenditori e artigiani. Quello che vede ogni giorno nelle PMI italiane è uno dei paradossi meno discussi del nostro tessuto produttivo: più si studia, più si rimanda. "Il sapere dà una sensazione di competenza senza richiedere di esporsi", spiega. "L’analisi infinita, i corsi, i libri: tutto produce la percezione di movimento senza obbligare a prendere posizione." Il risultato è un’azienda che accumula consapevolezza ma non avanza.

Non è pigrizia. Non è incompetenza. È qualcosa di più sottile, che ha a che fare con il modo in cui le persone gestiscono la resistenza al cambiamento, l’incertezza e il rischio. Prepararsi è rassicurante. Agire diventa difficile. Così si continua a studiare, ad analizzare, ad aspettare il momento giusto che non arriva mai. Nel frattempo, il mercato va avanti.

Il freno: le abitudini che non si vedono

Ogni azienda costruisce nel tempo il proprio modo di funzionare. Un insieme di ritmi, decisioni e comportamenti che si consolidano fino a diventare parte dell’identità stessa dell’impresa. Chi apre alle otto, chi chiude i conti il venerdì, chi gestisce i fornitori sempre nella stessa maniera. Sono abitudini operative che garantiscono stabilità e prevedibilità. Finché il contesto è stabile, funzionano. Quando il mercato cambia, le stesse abitudini che hanno garantito quella stabilità diventano un limite.

Il problema è che le abitudini sono invisibili a chi le ha. Si notano dall’esterno, non dall’interno. Un imprenditore che ha gestito la sua azienda in un certo modo per quindici anni non percepisce quelle scelte come abitudini, le percepisce come il modo corretto di fare le cose. Cambiare, in quel contesto, non significa solo adottare un nuovo processo. Significa riconoscere che quello vecchio non funziona più. Ed è un passo che molti faticano a fare.

Cristian Andreatini lavora spesso con imprenditori e artigiani che riconoscono il problema, dispongono delle risorse per affrontarlo, ma non riescono a muoversi. “Quando sento dire la classica frase abbiamo sempre fatto così, capisco che il problema non è la mancanza di idee, ma di flessibilità", osserva. "Cambiare significa mettere in discussione ciò che si conosce. Per molti imprenditori, significa mettere in discussione se stessi."

La soluzione non passa per le rivoluzioni. Le abitudini non si cancellano, si sostituiscono. Il cambiamento reale avviene quando nuovi comportamenti vengono introdotti con costanza, fino a diventare automatici quanto quelli vecchi. Una riunione gestita diversamente, una delega data e rispettata, un processo rivisto con metodo. Piccoli passi, ogni giorno. Non è una formula magica, è il modo in cui funziona il cambiamento nelle organizzazioni, a qualsiasi livello.

La paura di decidere e il costo del rinvio

C'è un tema che Cristian Andreatini incontra regolarmente e che viene raramente nominato con chiarezza, la paura. Non la paura generica del futuro, ma quella specifica di prendere una decisione sbagliata. Di perdere denaro, di deludere i collaboratori, di fare una mossa che si riveli un errore. In un contesto dove l’errore è ancora percepito come fallimento personale, molti imprenditori preferiscono non decidere piuttosto che rischiare di decidere male.

"Ma non decidere è comunque una decisione", sottolinea Andreatini. "Spesso la più costosa." Il rinvio ha un prezzo reale: opportunità mancate, collaboratori demotivati da una leadership incerta, processi che si deteriorano perché nessuno ha il coraggio di metterci mano. Il costo dell’inazione è meno visibile di quello di una scelta sbagliata, ma non per questo è meno reale.

Il paradosso del controllo entra qui. Per anni, nelle PMI italiane, gestire bene ha significato controllare tutto. L’imprenditore al centro di ogni flusso, informato su ogni dettaglio, presente in ogni decisione. Un modello che in contesti stabili e lenti funzionava. Oggi, in un mercato che cambia velocemente, quel modello rallenta tutto. "Chi prova a dominare ogni dettaglio rallenta", osserva Andreatini. "Serve meno controllo e più azione verso l'obiettivo. Chi sa imparare in fretta ha un vantaggio competitivo enorme."

Il perché prima del come

Simon Sinek lo aveva scritto con chiarezza in “Trova il tuo perché”: senza un motivo forte, qualsiasi strategia resta vuota. Le aziende e le persone che ispirano non partono da cosa fanno o da come lo fanno, ma dal perché lo fanno. È un principio che Cristian Andreatini ritrova ogni volta nelle PMI che segue, applicato non alla comunicazione esterna ma alla vita interna dell’imprenditore.

Molti di coloro che incontra lavorano molto, ma senza una direzione chiara. Hanno avviato un’azienda anni fa, l’hanno portata avanti con fatica e determinazione, e a un certo punto si sono ritrovati a fare le stesse cose per inerzia, senza chiedersi più se quelle cose abbiano ancora senso. La motivazione, intesa nel senso più concreto del termine come ragione per muoversi, si è logorata nel tempo o non è mai stata definita davvero.

"Quando manca il senso, il lavoro diventa solo fatica. E quando un imprenditore non ha più un motivo chiaro, ogni decisione pesa il doppio." La domanda che Andreatini pone in questi casi non è come posso cambiare, ma perché non lo sto già facendo. È una domanda scomoda. È anche quella che, nella sua esperienza, sposta davvero le cose. Perché quando il perché è chiaro e solido, il come si trova quasi sempre.

Costruire la cultura: disciplina, coerenza, esempio

Costruire una cultura del fare non è un obiettivo astratto. È il risultato di scelte concrete ripetute nel tempo. E come ogni cultura aziendale, non si decreta: si mostra. Il punto di partenza, secondo Andreatini, è la coerenza dell’imprenditore stesso. "Le persone non imparano dai discorsi, imparano dall’esempio. Ogni imprenditore comunica due messaggi: quello che dice e quello che fa. Il secondo è quello che lascia il segno."

Se l’imprenditore predica la delega ma non delega mai davvero, i collaboratori non delegheranno. Se parla di pianificazione ma gestisce tutto in emergenza, l’urgenza diventerà il ritmo normale dell’azienda. La cultura si costruisce dal comportamento di chi guida, non dalle slide presentate in riunione.

Sul piano pratico, questo si traduce in rituali organizzativi semplici e misurabili: una riunione settimanale di verifica, la condivisione dei risultati con il team, la celebrazione dei piccoli successi intermedi. Strumenti banali in apparenza, ma capaci di rendere l’azione visibile e attesa all’interno dell’azienda. Di trasformare il fare da eccezione ad abitudine collettiva. Nelle imprese che li hanno adottati con costanza, la velocità decisionale è aumentata in modo misurabile nel giro di sei-dodici mesi. Non perché siano strumenti sofisticati, ma perché la ripetizione crea ritmo e il ritmo crea cultura.

C’è anche una questione di relazione con l’errore. In molte PMI italiane, sbagliare è ancora vissuto come una colpa da evitare, nascondere o minimizzare. Chi sbaglia viene giudicato, non supportato. Il risultato è un’organizzazione che si paralizza davanti all'incertezza, perché nessuno vuole essere quello che ha preso la decisione sbagliata. Andreatini la vede diversamente: "Quando l’azione diventa cultura, l’errore entra a far parte del processo. Non è più qualcosa da nascondere: è un segnale su cui correggere la rotta." Un'azienda che non punisce l’errore ma lo analizza impara più in fretta di una che lo nasconde.

L’esecuzione come vantaggio competitivo

In un contesto in cui le informazioni sono accessibili a tutti e la conoscenza è diventata una risorsa comune, la vera differenza competitiva si sposta altrove. Non basta avere la visione giusta…serve realizzarla. Non basta sapere cosa fare: serve farlo, con costanza, giorno dopo giorno, anche quando la motivazione iniziale si è affievolita e i risultati tardano ad arrivare.

Quando gli si chiede quale sia la competenza più importante per le imprese italiane nei prossimi anni, Andreatini non ha dubbi: "L’esecuzione, iniziare e finire. Non è entusiasmo: è disciplina. È la capacità di portare a termine ciò che si è deciso, anche quando la spinta iniziale si è spenta." Non è una competenza che si impara in un corso. Si costruisce attraverso la pratica quotidiana, attraverso la creazione di sistemi e rituali che rendono l’azione la norma e non l’eccezione.

È una visione che ribalta alcune certezze consolidate nel mondo della formazione aziendale. L’idea che la conoscenza produca automaticamente cambiamento. Che basti capire un concetto per applicarlo. Che le aziende crescano grazie alle idee migliori. La realtà che Andreatini osserva ogni giorno racconta qualcosa di diverso: un’azienda con un’idea mediocre ma una capacità di esecuzione solida batte quasi sempre un’azienda con un’idea brillante e una cultura dell’azione assente.

Un’azienda che esegue in modo costante cresce, anche con idee semplici. Un’azienda che non esegue resta ferma, anche con idee brillanti. La differenza, alla fine, non è nella visione. È in quello che si fa ogni giorno.











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