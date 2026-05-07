Fossano, il Consiglio comunale ricorda Livia Burdese con un minuto di silenzio

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale dello scorso 27 aprile, tutta l’Amministrazione ha rinnovato la viva solidarietà nei confronti dei familiari e, con un minuto di silenzio, per la scomparsa della sessantacinquenne professoressa Livia Burdese, avvenuta la settimana precedente.

In pensione dal 2024, la stimata insegnante fu prima attiva all'Istituto musicale Santorre di Santarosa a Savigliano, poi proseguì il suo percorso all'Istituto comprensivo Federico Sacco di Fossano, per poi approdare nella sezione distaccata di Genola per una ventina d'anni. Gli ultimi li trascorse ancora a Fossano, al Sacco-Boetto.

La presidente del Consiglio Comunale, Simona Giaccardi, ha inoltre evidenziato i suoi vari ruoli istituzionali che ha sempre condotto con estrema professionalità e serietà nelle varie realtà in cui fu coinvolta. “Svolse il ruolo di consigliera comunale tra il 2009 e il 2014, membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano e della Fondazione Fossano Musica, membro del Consiglio direttivo della Banda Arrigo Boito” ha ricordato Giaccardi.